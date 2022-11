Postulez pour une bourse de 4 ans de l’American Italian Cultural Society à Crest Hill. – Section locale de Shaw

Étudiants : offrez-vous l’éducation cette année.

Postulez pour une bourse universitaire de quatre ans auprès de l’American Italian Cultural Society à Crest Hill. Les candidatures ouvrent le 1er janvier 2023 et se terminent en mai, selon Bryan Wellner, membre du comité des bourses de la société.

L’American Italian Cultural Society attribue deux bourses chaque année, a déclaré Wellner. L’un est de 1 500 dollars par an pendant quatre ans et l’autre de 790 dollars par an pendant quatre ans, a-t-il déclaré.

Wellner a déclaré que c’était une bonne opportunité pour les étudiants qui fréquenteraient une école de quatre ans.

“Il n’y a pas beaucoup de bourses de quatre ans qui sont offertes”, a déclaré Wellner. “Et ce n’est vraiment pas si difficile d’un processus de candidature pour potentiellement obtenir 6 000 $ pour vos études.”

Wellner a déclaré que la bourse est ouverte à tout diplômé senior prévoyant de fréquenter une école de quatre ans. L’étudiant n’a pas besoin d’être membre de l’American Italian Cultural Society ou d’origine italienne, a souligné Wellner.

“Nous examinons vos notes, votre participation à des activités parascolaires à l’école, votre expérience de travail”, a déclaré Wellner.

Les candidats ont également besoin de deux lettres de référence, a-t-il déclaré. L’un doit provenir de l’école que l’élève fréquente actuellement, a-t-il déclaré.

Les étudiants doivent également rédiger un essai ne dépassant pas une page, a-t-il déclaré.

“Parlez de votre orientation de carrière et de ce que vous envisagez de faire de votre éducation”, a déclaré Wellner.

Le comité des bourses de l’American Italian Cultural Society organise également un banquet annuel du Columbus Day avec de la musique live. Cette année, le banquet a eu lieu le 8 octobre au Harrah’s Joliet. Environ 120 personnes y ont assisté, a déclaré Wellner.

Les boursiers 2022, Adam Doyle et Abigail Weiss, ont reçu leur bourse lors du banquet.

Adam Doyle, fils de Jason et Sandi Doyle, a fréquenté le Lockport Township High School et fréquente maintenant la Colorado Christian University pour étudier les études bibliques, a déclaré Wellner.

Abagail Weiss, fille de Jeff et Danielle Weiss, a fréquenté le lycée de la Joliet Catholic Academy et fréquente maintenant l’Université de l’Iowa pour étudier le théâtre et l’enseignement secondaire, a déclaré Wellner.

Pour plus d’informations, visitez americanitalian.org.