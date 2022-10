Postulez pour une audition pour CSA Sinfonia Concerto Competition – Shaw Local

DeKALB – Le École communautaire des arts de la Northern Illinois University invite les musiciens de 18 ans et moins à auditionner pour le concours annuel CSA Sinfonia Concerto.

Les candidatures doivent être reçues avant le 28 octobre. Les auditions doivent commencer à 11 h le samedi 12 novembre dans la salle de récital du NIU Music Building, 550 Lucinda Ave.

Le gagnant recevra un prix en argent de 200 $ et pourra interpréter le concerto gagnant avec l’orchestre des jeunes en tant qu’invité spécial au concert Sinfonia le 10 mai.

Les musiciens qui veulent concourir doivent vivre dans un rayon de 75 milles de DeKalb. Chaque musicien interprétera un mouvement d’un concerto solo standard ou une composition appropriée en un mouvement de mémoire. Les auditions sont limitées à huit minutes et les musiciens doivent amener leur propre accompagnateur.

La NIU Community School of the Arts est une organisation artistique à but non lucratif parrainée par le College of Visual and Performing Arts de la NIU. Plus de 60 enseignants dirigent des ensembles de musique, des cours et des cours privés, offrant aux membres de la communauté la possibilité d’étudier et d’apprécier la musique et l’art.

Pour information, visitez csa.niu.edu ou composez le 815-753-1450.