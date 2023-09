Postuler au moins 6 mois à l’avance

Caméra Fat | E+ | Getty Images

Les demandes de passeport atteignent un niveau record

De plus en plus d’Américains ont prévu des voyages à l’étranger cette année, alors que leurs craintes sanitaires liées à la pandémie se sont atténuées et que les pays ont largement rouvert leurs frontières aux visiteurs. Le Département d’État a délivré un nombre record de 22 millions de passeports au cours de l’exercice 2022. Il est en passe de battre à nouveau ce record au cours de l’exercice 2023, qui se termine le 30 septembre, a déclaré un porte-parole. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré devant le Congrès en mars que le volume des demandes de passeport était « sans précédent ». Les candidatures fluctuent généralement au fil des saisons, avec un pic de mars à la fin de l’été, mais « en gros, c’est à temps plein maintenant », a déclaré Blinken. Le Département d’État a également dû postes de repos qui ont été réaffectés ou éliminés lorsque la demande de passeport s’est effondrée en 2020 au début de la pandémie de Covid-19.

Comment obtenir votre passeport plus rapidement

Thomas Barwick | Vision numérique | Getty Images

La recommandation de six mois du Département d’État prend en compte des délais de traitement plus longs, ainsi que du remplissage pour des choses telles que l’envoi de courrier aux deux extrémités du processus. Les Américains devraient revoir les délais de traitement actuels avant de planifier un voyage définitif ou non remboursable, a déclaré un porte-parole du Département d’État. Une demande de passeport de routine prend actuellement 10 à 13 semaines pour le traitement, selon le Département d’État. Un passeport traditionnel – un livret de passeport – frais 130 $. Les nouveaux candidats doivent payer des frais d’acceptation supplémentaires de 35 $. Les voyageurs peuvent payer plus pour un service plus rapide. Le traitement accéléré des passeports coûte 60 $ de plus. Les passeports accélérés prennent actuellement sept à neuf semaines. À titre de comparaison, avant la pandémie, il fallait deux à trois semaines pour les passeports accélérés et six à huit semaines pour le traitement de routine des passeports, a déclaré le Département d’État. Elle espère revenir à cette cadence d’ici la fin de l’année. Les délais estimés pour les passeports accélérés et de routine n’ont pas changé depuis le 24 mars.

Les estimations de traitement n’incluent pas les délais d’envoi. Cela peut prendre un mois supplémentaire – jusqu’à deux semaines pour que les demandes arrivent à une agence ou un centre de passeport, et deux semaines supplémentaires pour recevoir un passeport imprimé. Les voyageurs peuvent acheter la livraison accélérée d’un nouveau carnet de passeport par courrier – pour une livraison en un à deux jours – pour 19,53 $ supplémentaires. Ils peuvent également envoyer une demande plus rapidement en achetant le service Priority Mail Express auprès du service postal des États-Unis. Le prix varie selon la région du pays, selon au Département d’État. Dans certaines circonstances, les voyageurs peuvent accélérer le processus plus loin. Le service d’urgence vitale ou mortelle est disponible pour les personnes confrontées à une urgence qualifiée et qui voyagent à l’étranger dans les trois prochains jours ouvrables. Le service de voyage urgent s’adresse à ceux qui voyagent à l’étranger dans un délai de 14 jours calendaires pour ceux qui n’ont pas encore demandé de passeport, ou de cinq jours pour ceux qui en ont déjà fait la demande. Que vous ayez opté pour un traitement de routine ou une forme d’aide accélérée, vous pouvez vérifiez l’état de votre candidature en ligne et inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par courrier électronique.

Un passeport qui va bientôt expirer peut encore vous coûter cher

José A. Bernat Bacete | Instant | Getty Images