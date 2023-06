Postmedia en pourparlers de fusion avec le propriétaire du Toronto Star

Postmedia Network Canada Corp. a annoncé mardi qu’elle était en pourparlers pour fusionner avec Nordstar Capital LP, propriétaire de Metroland Media Group et du Toronto Star.

Les deux éditeurs affirment que l’accord proposé, qui n’a pas encore été finalisé, est une tentative de créer une plus grande échelle afin qu’ils puissent répondre à la « menace existentielle » à laquelle est confrontée l’industrie des médias.

« La viabilité de l’industrie de la presse au Canada est extrêmement menacée », a déclaré Jordan Bitove, éditeur du Toronto Star, dans le communiqué.

Postmedia a déclaré que les discussions pour envisager une combinaison sont jusqu’à présent non contraignantes, mais que la fusion proposée verrait une répartition égale des droits de vote. Les actionnaires de Postmedia détiendraient une participation économique de 56 % et Nordstar détiendrait une participation de 44 %. Nordstar conserverait une participation de 65 % dans Toronto Star Inc.

Bitove, propriétaire de Nordstar, serait président de l’entité fusionnée et Andrew MacLeod, directeur général de Postmedia, serait PDG.

Postmedia, qui possède des publications telles que le National Post, le Vancouver Sun et le Calgary Herald, a déclaré que la proposition permettrait au Toronto Star de conserver son indépendance éditoriale grâce à la constitution d’une nouvelle société qui gérerait ses opérations éditoriales.

Il indique que l’accord impliquerait la conversion d’une partie de sa dette en cours en capitaux propres, ce qui entraînerait une « dilution économique significative » pour les actionnaires existants, tout en réduisant la dette globale de l’entité fusionnée.

« La raison principale de la fusion proposée est de créer une nouvelle entité avec une dette réduite, une échelle numérique nationale pour concurrencer les géants mondiaux de la technologie et des économies d’échelle dans le modèle commercial », a déclaré MacLeod dans le communiqué.

« L’entité fusionnée proposée offrirait la meilleure occasion d’assurer une solide couverture médiatique aux Canadiens d’un océan à l’autre.

Bien que de nombreux détails restent à confirmer, il n’est pas clair que l’accord conduirait à une meilleure couverture, a déclaré Christopher Waddell, professeur émérite à l’École de journalisme et de communication de l’Université Carleton.

« Ce n’est pas clair pour moi… comment cela accomplit ce qu’ils disent qu’ils vont accomplir en étant en mesure d’investir plus d’argent et de produire une solide couverture médiatique pour les Canadiens. »

Il a déclaré que le rythme de contraction des organes de presse s’était accéléré dans un contexte de baisse des revenus publicitaires et du nombre d’audience, et que cet accord semble en être le résultat.

« Il y a plus qu’un peu de désespoir. »

Postmedia connaît des difficultés financières depuis des années, aux prises avec une dette importante. Il a déclaré une perte nette de 20,8 millions de dollars dans ses derniers résultats trimestriels, tandis qu’au cours de son dernier exercice complet, il a payé 31 millions de dollars en frais d’intérêts tout en portant une dette d’environ 275 millions de dollars.

La société a annoncé des licenciements importants en janvier de cette année, avec environ 11 % de la rédaction qui sera touchée. Ces dernières années, Postmedia a fermé un certain nombre de journaux de petites villes, réduit la production imprimée de certains de ses titres et en a déplacé certains vers des formats exclusivement numériques pour gérer les coûts, entre autres licenciements et offres de rachat.

La semaine dernière, Jamie Irving a démissionné de son poste de président exécutif du conseil d’administration du conglomérat médiatique. Il avait occupé le poste pendant moins de sept mois après avoir assumé le rôle lorsque le président de longue date de Postmedia, Paul Godfrey, a démissionné.

Postmedia a déclaré avoir confirmé les discussions à la lumière d’une activité commerciale inhabituelle, qui a vu le cours de son action grimper de plus de 50% sur la journée.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 juin 2023.