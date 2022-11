Postes Canada : Singh demande à Trudeau de supprimer les suppléments carburant

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, souhaite que le premier ministre Justin Trudeau intervienne pour que Postes Canada supprime son supplément carburant sur les livraisons au cours de la prochaine période de pointe des Fêtes.

Pour aider à couvrir la hausse des coûts, Postes Canada a annoncé en septembre qu’elle ajusterait chaque semaine sa surcharge carburant de longue date sur les tarifs d’expédition, en fonction du prix du diesel.

Depuis le 28 novembre, Postes Canada facture actuellement un supplément de 39,5 % pour les services intérieurs, après que le diesel ait atteint près de 2,30 $ le litre plus tôt ce mois-ci.

Singh a déclaré aux journalistes mardi que le Premier ministre devrait tenir compte des augmentations du coût de la vie pour les Canadiens et s’est demandé si le gouvernement fédéral avait approuvé la décision de Postes Canada d’imposer une surtaxe de près de 40 %.

“Cela va coûter plus cher aux familles d’envoyer des colis ou de les livrer à leurs proches pendant la période des fêtes”, a déclaré Singh. «De sérieuses questions sont soulevées quant à savoir si le gouvernement libéral et le premier ministre ont examiné l’impact que cette surtaxe accrue aurait sur les Canadiens et ont envisagé des moyens de l’atténuer.»

Singh a qualifié la surtaxe d'”abus”, tout en semblant suggérer que le gouvernement fédéral ordonne à la société d’État d’abandonner la politique pendant la période chargée des vacances.

La porte-parole de Postes Canada, Valérie Chartrand, a écrit dans un courriel à CTVNews.ca que le supplément carburant est basé sur le prix moyen du diesel au Canada tel que mesuré par une entreprise indépendante, et Postes Canada comprend «l’impact que cela peut avoir sur les clients».

“En raison de la fluctuation des prix du carburant et de leur impact important sur les coûts d’exploitation, les suppléments carburant sont appliqués toute l’année comme une pratique standard de l’industrie pour les expéditeurs de colis”, a écrit Chartrand. « Comme Postes Canada gère le plus grand réseau de transport au Canada, avec des milliers de véhicules dans notre flotte, cela fait partie de notre pratique courante depuis près de 20 ans.

La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Helena Jaczek, a abordé la politique lors de la période des questions mardi, en disant : « La Société canadienne des postes fonctionne sans lien de dépendance avec le gouvernement.

«Mais nous avons des conversations régulières avec Postes Canada en ce qui concerne leurs initiatives, nous surveillons cela de très près. Je suis en communication avec ce conseil et je m’engage… à aider à poursuivre ce type de conversation.