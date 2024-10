Postes Canada présente sa dernière offre dans le cadre des négociations syndicales après le mandat de grève de la semaine dernière

Postes Canada a présenté sa dernière offre contractuelle dans le cadre de négociations collectives avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) moins d’une semaine après que le syndicat ait reçu un mandat de grève des travailleurs.

Dans le but de parvenir à un nouvel accord sans interruption de travail, la dernière proposition comprend des augmentations salariales annuelles s’élevant à 11,5 pour cent sur quatre ans.

Il protège également le régime de retraite à prestations définies des employés actuels, ainsi que leur sécurité d’emploi et leurs prestations de santé.

Le syndicat a annoncé à la fin de la semaine dernière que ses membres avaient voté massivement en faveur d’une grève si un accord ne pouvait être conclu à la table de négociation.

Selon les résultats préliminaires, 95,8 pour cent des travailleurs urbains et 95,5 pour cent des travailleurs ruraux ont voté en faveur du mandat de grève.

« Nous reconnaissons les défis auxquels notre employeur est confronté, et notre objectif n’est pas simplement de formuler des revendications, mais de travailler ensemble pour trouver des solutions qui soutiennent le succès à long terme de notre service postal public tout en abordant les véritables luttes auxquelles nos membres sont confrontés quotidiennement », a déclaré La présidente nationale du STTP, Jan Simpson, a fait une déclaration lundi.

Postes Canada a écrit la semaine dernière dans un communiqué publié sur son site Internet qu’elle s’était engagée à trouver un terrain d’entente lors des négociations.

« Une interruption de travail aurait des conséquences importantes pour les entreprises que nous servons et pour les millions de Canadiens qui dépendent de Postes Canada, tout en aggravant la situation financière déjà grave de l’entreprise », peut-on lire dans le communiqué.

Postes Canada a refusé une entrevue avec CBC News.

Une période de réflexion dans les négociations contractuelles se termine samedi. Les travailleurs seraient en mesure de faire grève à compter de 0 h 01 HE le 3 novembre, si un préavis est donné 72 heures à l’avance.

Postes Canada et le STTP négocient et se réunissent régulièrement depuis près d’un an.

La société d’État a annoncé en mai avoir subi une perte de 748 millions de dollars avant impôts en 2023, invoquant la concurrence d’une augmentation post-pandémique des services de livraison de colis, une baisse des volumes de courrier transactionnel et des coûts de livraison plus élevés.

À l’époque, elle avait prévenu qu’elle pourrait manquer de fonds de fonctionnement d’ici moins d’un an.