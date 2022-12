Postes Canada : les lettres du Père Noël peuvent être envoyées dans n’importe quelle langue

Après une certaine confusion exprimée en ligne sur les langues que Postes Canada acceptera des Canadiens écrivant au Père Noël pendant la période des fêtes, la société a déclaré qu’elle accepte les lettres dans n’importe quelle langue.

Vendredi, Postes Canada a partagé sur son compte Instagram vérifié une liste de 38 langues, dont le braille, auxquelles le Père Noël pourrait répondre dans le cadre du programme de rédaction de lettres de la société.

Certains utilisateurs ont noté dans les commentaires de la publication que les langues couramment parlées au Canada telles que le pendjabi, le tagalog et le farsi n’étaient pas incluses, ce qui a incité Postes Canada à répondre que son équipe travaille à l’ajout de ces langues à l’avenir.

Selon le recensement canadien de 2021, 520 390 personnes ont déclaré parler le pendjabi le plus souvent à la maison, 275 045 déclarant la même chose pour le tagalog ou le philippin et 179 745 pour une langue persane.

Le mandarin et le pendjabi sont les langues non officielles les plus couramment utilisées au Canada, plus d’un million de personnes parlant principalement l’une des deux.

Cependant, un porte-parole de Postes Canada a déclaré samedi dans un courriel à CTVNews.ca que la société ne publie généralement pas de liste, étant donné qu’elle a constamment évolué au fil des ans, et que le message devrait être : « Nous répondons dans votre langue. “

Le porte-parole a déclaré que les Canadiens souhaitant écrire au Père Noël peuvent le faire dans la langue de leur choix et que cela serait clarifié dans sa publication Instagram.

“L’esprit inclusif du programme Santa Letter est que tout enfant qui écrit au Père Noël dans sa langue recevra une réponse dans sa langue”, a déclaré le porte-parole.

« Comme le Père Noël, nous apprécions la diversité qui fait du Canada un pays si incroyable. Au cours des 40 dernières années, nous avons aidé le Père Noël avec ses lettres, le nombre de langues a évolué et cela continue à ce jour. Chaque enfant est important pour le Père Noël. et nous sommes fiers de l’aider à répondre à plus d’un million de lettres par année aux enfants du Canada et du monde entier. »

Ceux qui écrivent des lettres sont priés de les envoyer avant le 9 décembre, avec l’adresse du Père Noël et une adresse de retour incluses, afin de recevoir une réponse avant les vacances.

Aucun affranchissement n’est requis et le porte-parole de Postes Canada a déclaré que les dessins et les illustrations sont toujours appréciés.

L’adresse du Père Noël est :

père Noël

pôle Nord

H0H 0H0

Canada



Avec des fichiers de La Presse canadienne