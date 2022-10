Postes Canada embauche des centaines de commis des postes pour les vacances

Postes Canada cherche à pourvoir des centaines de postes de commis des postes pendant la période des fêtes dans plusieurs provinces.

Le site Web de Postes Canada propose des offres d’emploi dans plusieurs villes de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta et du Québec.

Les postes dureraient entre le 15 novembre 2022 et le 15 janvier 2023.

Pour les emplois où un salaire est indiqué, le taux en vigueur est de 22,24 $ de l’heure. Les responsabilités comprennent le tri du courrier, l’utilisation de l’équipement de traitement du courrier et la vérification de l’exactitude des adresses et des affranchissements.

« Intéressé à gagner beaucoup d’argent pendant la période des Fêtes? Postes Canada traverse la période la plus excitante de son histoire. Et vous pouvez en faire partie! disent les publicités.

« La saison des fêtes est notre période la plus occupée de l’année, lorsque les Canadiens comptent sur nous plus que jamais. C’est une période où nous livrons généralement plus d’un million de colis chaque jour — et vous pouvez jouer un rôle important dans la réalisation de cet objectif ! Du 15 novembre au 15 janvier, en tant que commis des postes, vous nous aiderez à trier le courrier et les colis des Fêtes pour vous assurer que les clients et les entreprises reçoivent ce qu’ils attendent. »

Les candidats doivent être flexibles pour travailler les jours, les soirs, les nuits et les week-ends, disent les annonces, et être capables de rester au même endroit jusqu’à trois heures et demie à la fois.