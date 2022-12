Postes Canada : Coûts du diesel entraînant des frais d’envoi

OTTAWA –

Les Canadiens qui envoient des colis pendant la période des Fêtes pourraient être surpris de constater une forte surtaxe sur les envois intérieurs en raison du prix élevé du diesel.

La surtaxe pour les colis du service postal canadien a atteint près de 40 % la semaine dernière sur les colis intérieurs et a légèrement baissé à 37 % cette semaine.

Le porte-parole de Postes Canada, Phil Rogers, a déclaré que la surtaxe basée sur le carburant est une pratique courante de l’entreprise depuis plus de 20 ans et est basée sur le prix moyen du diesel tel que mesuré par Kalibrate Technologies Ltd.

Malgré les prix plus élevés que la normale, Postes Canada s’attend à une période des Fêtes chargée, car Rogers affirme que le service postal a embauché 4 500 employés supplémentaires et 1 550 véhicules de plus pour faire face à l’augmentation des expéditions des Fêtes.

Les délais d’expédition intérieure varient selon la priorité, mais les colis réguliers expédiés au Canada doivent être envoyés entre le 9 et le 19 décembre pour arriver à temps pour Noël.

Encore plus tôt est la date limite pour expédier à l’international qui varie selon les pays.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 décembre 2022.