Postecoglou vise la victoire de Tottenham… même si cela aide Arsenal | Ange Postecoglou

Ange Postecoglou Le match entre Tottenham et City est crucial pour les espoirs de titre de son rival

L’entraîneur « ne comprendra jamais » les supporters qui veulent que son équipe perde Lun 13 mai 2024 10h37 HAE

Ange Postecoglou a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi certains supporters de Tottenham préféreraient perdre contre Manchester City mardi si cela signifie qu’Arsenal ne remporte pas son premier titre depuis 20 ans. Victoire d’Arsenal contre Manchester United dimanche signifie que City doit gagner pour la première fois en Premier League au Tottenham Hotspur Stadium pour récupérer la première place avant le dernier tour de matches de dimanche.

Une défaite ou un match nul laisserait Arsenal en pole position. Les chances de Tottenham de se qualifier pour la Ligue des champions seront vivantes à moins qu’Aston Villa ne batte Liverpool lundi soir, et quoi qu’il en soit, Postecoglou était catégorique sur le fait que son équipe viserait la victoire.

« Les gens sont autorisés à ressentir ce qu’ils ressentent », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé son avis sur certains fans voulant perdre pour empêcher Arsenal de remporter le championnat. « Je ne comprends pas, je ne le comprendrai jamais. Je comprends la rivalité. J’ai fait partie de l’un des plus grands tournois au monde ces dernières années avec le Celtic et les Rangers, mais je n’ai jamais compris et je ne comprendrai jamais si quelqu’un veut que sa propre équipe perde. Ce n’est pas ça le sport.

« Mais je pense que j’ai été cohérent et très convaincu qu’il est important pour ce club de football de ne pas chercher de solution miracle pour arriver là où nous voulons. C’est du travail acharné, c’est de la résilience, c’est de la qualité, ne pas se laisser prendre à de fausses aubes – et savoir à quoi ressemble le vrai succès : des trophées. Tout le reste, le droit de se vanter, quel qu’il soit, n’a absolument aucun sens pour moi ou pour toute personne impliquée avec moi. Nous avons un match que nous voulons gagner.

Yves Bissouma manquera le reste de la saison après s’être blessé au genou lors de la victoire contre Burnley. Photographie : Catherine Ivill/AMA/Getty Images

City a finalement goûté à la victoire dans le nouveau domicile des Spurs lors de la sixième tentative. les battre en FA Cup en janvier mais n’y ont pas marqué de but en quatre défaites en Premier League. Pourtant Postecoglou, qui a confirmé qu’Yves Bissouma ne rejouerait que la saison prochaine après s’être blessé au genou. lors de la victoire contre Burnley samediestime que l’histoire ne compte pour rien contre City, qui tente de sceller un quatrième titre consécutif sans précédent.

« Mon récent bilan à domicile contre eux est d’un match, une défaite, donc je ne vais pas en tirer confiance », a-t-il déclaré. « Ce qui me donne confiance, c’est que nous avons l’occasion de nous mesurer aux meilleurs : une équipe qui s’est constamment efforcée d’obtenir les honneurs. Nous voulons les imiter un jour et la meilleure façon d’y parvenir est de vous mesurer à eux. Nous allons jouer notre football et voir où cela nous mène.

Lorsqu’on lui a demandé si la domination de City était un problème pour la ligue, Postecoglou a répondu : « Ils ne l’ont pas encore fait. C’est un point important. Mais si vous pensez que c’est le cas, cela devient un problème car nous ne faisons que leur dérouler le tapis rouge. Je ne vais pas faire ça et je ne pense pas qu’aucun manager le fera.

« Il appartient à chaque club d’essayer de briser cette domination et de créer des équipes qui relèveront le défi. »