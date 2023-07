Postecoglou veut que Kane Spurs reste et cherche à rencontrer un joueur

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a déclaré qu’il souhaitait que Harry Kane reste au club, mais a admis qu’il n’avait reçu « aucune assurance » sur l’avenir du joueur au milieu rapports d’intérêt du Bayern Munich dans le capitaine de l’Angleterre.

Des sources ont déclaré à ESPN que Kane, qui entame la dernière année de son contrat avec Tottenham, a appris qu’il était indisponible pour le transfert cet été et le club n’a pas l’intention de décharger son meilleur buteur de tous les temps.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Postecoglou, qui s’exprimait lors de sa première conférence de presse depuis sa nomination en tant que manager du club du nord de Londres, a déclaré: « Je ne pense pas que ce soit mon rôle de m’asseoir et de traiter les gens d’une manière en raison de leur situation. Je traite tout le monde le même.

« Harry est déjà une figure importante dans l’histoire de ce club de football. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Je le veux ici et je veux faire de ce club un succès. Je suis certain qu’il le veut aussi. »

Kane devrait revenir au club pour l’entraînement de pré-saison mercredi et Postecoglou a déclaré qu’il souhaitait parler à l’attaquant.

Ange Postecoglou a été nommé entraîneur-chef de Tottenham Hotspur le 6 juin. Ryan Pierse/Getty Images

« Ce ne sera pas une conversation où nous sortirons avec une sorte de compréhension », a déclaré Postecoglou.

« Je veux juste me présenter et je veux savoir ce qu’il veut qu’il se passe pour que ce club de football réussisse, puis nous irons sur le terrain d’entraînement et y arriverons.

« Je n’ai eu aucune assurance et je ne m’y attendrais pas. Avec ce type de situations, vous n’avez jamais affaire à des certitudes. Je ne peux que suivre ce que je sais en ce moment. Harry fait partie de l’équipe et j’ai hâte de être de retour et faire partie des joueurs. »

Postecoglou a été nommé nouvel entraîneur-chef des Spurs en juin après avoir quitté le Celtic où il a remporté la Scottish Premiership, la Scottish League Cup et la Scottish Cup en 2022-23.