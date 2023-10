Postecoglou sur VAR : « Je n’en ai jamais vraiment été fan »

Le manager de Tottenham, Ange Postecoglou, a déclaré qu’il n’était pas fan du système d’arbitrage vidéo assistant (VAR) car il complique les choses, après que son équipe ait bénéficié d’une erreur des officiels lors du choc de samedi contre Liverpool.

Le groupe d’arbitres Professional Game Match Officials Ltd (PGMOL) a admis que c’était une mauvaise décision de refuser le but de l’ailier de Liverpool Luis Díaz dans la première moitié du match lors de la victoire 2-1 de Tottenham à domicile, accusant une erreur humaine.

« Je pense avoir déclaré publiquement que je n’en ai jamais vraiment été fan depuis son arrivée », a déclaré Postecoglou, qui dirigeait auparavant le Celtic, aux journalistes après le match.

« Pas pour une autre raison que je pense que cela complique des domaines du jeu que je pensais assez clairs dans le passé, mais je peux en même temps comprendre pourquoi il était inévitable que la technologie entre en jeu. Nous devons y faire face. .

« Le jeu est jonché de décisions d’arbitrage historiques qui n’étaient pas bonnes, mais nous avons tous accepté que cela faisait partie du jeu parce que nous avons affaire à des êtres humains », a déclaré Postecoglou.

« Je pense que les gens croient à tort que le VAR sera sans erreur. Je ne pense pas qu’il existe de technologie car une grande partie de notre jeu n’est pas factuelle. Cela dépend de l’interprétation, et ce sont toujours des êtres humains.

« Quand vous placez la barre aussi haut sur quelque chose, cela va invariablement échouer, donc si les gens pensent que le VAR sera quelque chose qui, à un moment donné, sera parfait, cela n’arrivera jamais. »

Ange Postecoglou a connu un début exceptionnel à la tête de Tottenham Hotspur. Ryan Pierse/Getty Images

Liverpool a été battu après un but contre son camp de Joël Matip dans les arrêts de jeu, après avoir été réduit à neuf hommes suite aux limogeages du milieu de terrain Curtis Jones et de l’ailier Diogo Jota.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, dont l’équipe a connu la dernière défaite contre les Spurs en 2017 et avait perdu une fois contre eux lors de leurs 21 matches de championnat précédents, a déclaré que la décision du VAR de refuser le but de Diaz avait changé l’élan du match.

Ce résultat a propulsé les Spurs à la deuxième place du classement de la Premier League, à un point du champion en titre Manchester City, tandis que Liverpool est à un autre point de la quatrième place après sept matches.

« Qui est-ce que ça aide maintenant ? », a déclaré Klopp lorsqu’on l’a interrogé sur la déclaration des arbitres. « Nous n’obtiendrons pas de points pour cela, donc cela n’aide pas. Personne ne s’attend à des décisions 100% bonnes sur le terrain, mais je pense que nous avons tous pensé que lorsque le VAR est arrivé, cela pourrait rendre les choses plus faciles…

« Nous avons marqué ce but. C’était top, top, top, incroyablement bien joué. Dans un match où on n’obtient pas grand-chose pour se sentir mieux, on fait ça, c’est une information super importante, c’est comme ça qu’on peut leur faire du mal, c’est comme ça qu’on peut les battre, des trucs comme ça.

« Donc, c’était super difficile, mais les garçons l’ont extrêmement bien géré. »