Postecoglou, paraphrasé : Êtes-vous fou ? Bien sûr, Tottenham va essayer de battre City.

Les fans de Tottenham Hotspur sont un peu dans le pétrin. Les Spurs accueillent trois fois champions en titre de Premier League Manchester City mardi. Une victoire signifie que Tottenham décroche la cinquième place et a encore une faible chance de Ligue des champions qualification. Une victoire signifie également qu’ils ont affronté l’une des meilleures équipes de la Premier League et l’ont battu avec une équipe blessée et hors de forme.

Plutôt bien, non ? Eh bien, le revers de la médaille est que battre Manchester City pourrait très bien donner le titre de Premier League à Arsenal, en supposant qu’ils battent Everton Cette fin de semaine. Selon un pourcentage non négligeable de fans de Tottenham, ils préféreraient voir les Spurs perdre – et pourraient même s’opposer activement à leur club préféré – afin d’empêcher leur plus grand rival de remporter le titre.

Maintenant, écoutez, loin de moi l’idée de dire aux gens comment devenir fan sur ce blog point com. Le fandom est irrationnel, les plaisanteries sont éternelles, et je ne vais pas rester ici et vous dire comment vous devriez naviguer dans votre propre fandom.

Ne demandez pas son avis à Ange Postecoglou, car il risque de vous traiter (doucement) d’idiot. En fait, on lui a posé des questions sur ce « choix de Spurphie » et, comme à sa manière, il a complètement rejeté la prémisse de la question.

Perdre délibérément un match de football ? Sortez le f… d’ici.

« Il y a une notion assez simple à cela : il y a un match de football demain soir. Que croyez vous qu’il va se passer? Que pensez-vous que nous allons faire en équipe ? Ou n’importe quelle équipe sur cette planète. N’allons-nous pas simplement essayer de gagner ? C’est une prémisse simple et fondamentale. Maintenant, ce que ressentent les gens, je ne suis pas vraiment inquiet. Je m’en fiche vraiment. Je détesterais penser que quiconque puisse penser que nous irons là-bas demain avec autre chose que d’essayer de nous mesurer à une équipe de haut niveau et peut-être de gagner un match de football conséquent. Comment allons-nous un jour devenir une équipe qui gagne des choses si, dans les grands matchs, nous évitons de le faire ? Pourquoi hésiterions-nous à relever un défi qui existe demain ? Écoute, je comprends. Votre sondage auprès des fans d’Arsenal est-il correct, et si nous sortons avec 50 pour cent de huées demain et 50 pour cent d’acclamations… mais je pense que c’est hautement improbable.

Cette réponse va probablement mettre ce même segment du fandom des Spurs vraiment en colère, mais, par exemple, qu’est-ce que Postecoglou est censé dire d’autre ? « Ouais, mon pote, nous nous soucions plus du fait que nos rivaux ne gagnent pas que de gagner. » Certainement pas. Cela pourrait être une position valable pour un fan de football, mais il y a pratiquement zéro pour cent de chances qu’un grand club de football prenne cette position. Les footballeurs et les managers de football jouent à des matchs parce qu’ils veulent les gagner. Tout le reste est secondaire. Honnêtement, je me sens un peu gêné pour les journalistes qui ont ressenti le besoin de lui poser cette question, car c’est une prémisse ridicule qui convient plus aux pubs et entre amis qu’à une conférence de presse.

« Eh bien oui, si vous utilisez les réseaux sociaux, alors probablement 99 % des supporters ne le font pas. [want Spurs to win], mais s’il te plaît, ne me dis pas que c’est ton monde. Il y a un monde plus grand là-bas, mon pote. Nous devrons avoir une séance de conseil si tel est votre monde.

« Pour moi, je ne le comprends pas, je ne le comprendrai jamais. Je comprends la rivalité. J’ai fait partie de l’un des plus grands tournois au monde ces dernières années avec le Celtic et les Rangers et je comprends la rivalité, mais je n’ai jamais et ne comprendrai jamais si quelqu’un veut que sa propre équipe perde. Ce n’est pas ça le sport. Ce n’est pas ce que j’aime dans le jeu. Ce que j’aime plus que tout dans le jeu, c’est la compétitivité, se mettre au défi de battre quelqu’un et en sortir gagnant. En dehors de ça, cela n’a rien à voir avec le sport. Cela n’a rien à voir avec moi.

« Si d’autres personnes veulent traiter les choses de cette façon, qu’elles profitent de la misère des autres, ce n’est pas ainsi que j’ai vécu ma vie et que je perçois mon rôle. Mon rôle est d’apporter le succès à ce club de football et quelle que soit la proportion, que ce soit ses deux potes ou 99% des gens que vous connaissez, je sais que 100% des supporters des Spurs veulent que nous gagnions, que nous réussissions et que nous gagnions des trophées. Cela ne fait aucun doute et notre victoire demain soir nous aidera à apporter de la joie à 100 % des supporters des Spurs.