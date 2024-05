Postecoglou explique clairement ce dont Tottenham a besoin dans les fenêtres de transfert pour défier Manchester City

Ange Postecoglou a clairement indiqué que vous n’accrochez pas de photos de votre droit de vous vanter au mur si vous êtes un club à succès alors que Tottenham se prépare à affronter Manchester City dans un match de Premier League qui aura un grand impact sur Arsenal.

Les Spurs accueillent l’équipe de Pep Guardiola au Tottenham Hotspur Stadium mardi soir. Une victoire de City rapprocherait les visiteurs de la victoire du trophée de la Premier League pour une quatrième année consécutive et une victoire des Spurs donnerait plutôt l’avantage à leur rival local, Arsenal, lors de la dernière journée.









Deux victoires de Tottenham lors des matchs restants et une défaite d’Aston Villa lors de son dernier match à Crystal Palace verraient les hommes de Postecoglou terminer quatrièmes et se qualifier pour la Ligue des champions, mais une grande partie des fans des Spurs seraient heureux que leur équipe perde ce match. pour empêcher leurs rivaux locaux de remporter le titre. Postecoglou dit qu’il vise des récompenses plus importantes que de simplement rendre les supporters d’Arsenal malheureux.

« Je suppose qu’au cours de ces 16 dernières années [since Spurs last won a trophy], il y a eu des années où Tottenham a eu le droit de se vanter. Promenez-vous dans les couloirs, mon pote, il n’y a pas de droit de se vanter là-bas. Il n’y en a pas. Les photos sur les murs ne montrent pas de joueurs avec une grande pancarte disant ‘nous avons le droit de nous vanter' », a déclaré l’Australien.

« Ils ont juste des photos de Bill Nicholson et de gens qui ont réellement réussi. C’est là que je veux nous amener. Ce qui est drôle, c’est que si vous gagnez des trophées, vous avez également tendance à avoir le droit de vous vanter. Je veux juste m’assurer que nous restez clairement discipliné et concentré. Il serait facile pour moi de dire que l’avantage sur vos rivaux est le plus important.

« Vous pourriez faire cela sans rien gagner et je me sentirais bien dans ma peau et peut-être que les fans se sentiraient bien dans ma peau, mais nous ne pouvons pas réussir si tel est notre objectif. Pour moi, le succès, c’est gagner des trophées et jusqu’à ce que nous y parvenions, nous nous devons simplement nous assurer que nous restons concentrés sur ce que nous voulons réaliser. »

Postecoglou s’attend à un autre match passionnant entre Tottenham et l’une des grandes équipes de la Premier League.

« Si vous regardez les trois premiers et nos matchs contre eux, ils ont tous été des cracks et nous n’avons fini du côté des vainqueurs qu’une seule fois, mais nous leur avons fait confiance », a-t-il déclaré. « Arsenal à l’extérieur, City à l’extérieur, Liverpool à l’extérieur, nous avons été époustouflés dès la première heure du match, mais nous avons quand même tenu bon à la fin et avons rendu le tout excitant.

« Même lors du match contre Arsenal, nous avons insisté vers la fin, donc je pense que l’attitude que nous avons adoptée lors de ces matchs, pour ne pas craindre le défi, c’est plus facile d’y aller et d’essayer de garder les choses serrées, d’essayer d’obtenir un match nul et même une victoire 1-0, je ne pense pas que cela montre où vous en êtes. Je pense que ce qui montre où vous en êtes, c’est lorsque vous allez là-bas et essayez de les rencontrer en jouant votre propre football et évidemment nous Nous n’avons pas encore conquis cette partie-là, mais si nous continuons à nous améliorer, nous aurons une chance de les éliminer à un moment donné. »

L’objectif du joueur de 58 ans est de faire des Spurs un challenger la saison prochaine, d’être impliqué directement dans les discussions sur le titre plutôt que de jouer un rôle de fêtards. Alors, à quelle vitesse le club du nord de Londres peut-il franchir le fossé de la cinquième place à la première place ?

« C’est difficile à dire, nous parlons d’une vingtaine de points. C’est une bonne partie, pas seulement trois positions au classement. Vous regardez le total des points et il y a un écart important, et pas seulement pour nous, mais c’est nous. au début du processus. C’est nous qui sommes au camp de base pour créer une fondation », a expliqué Postecoglou.

« Je pense que si vous fixez des délais, soit vous vous mettez trop de pression pour réaliser quelque chose de difficile, soit vous vous limitez si vous dites que cela prendra cinq ans, alors pourquoi cela devrait-il durer cinq ans. Pourquoi cela ne pourrait-il pas être le cas l’année prochaine ? Il ne s’agit pas de combler l’écart, il s’agit de progresser en soi. Si nous pouvons être une meilleure équipe l’année prochaine que cette année, vous diriez logiquement que nous nous rapprocherons. à quel point nous sommes meilleurs. Imposer des délais ne nous aidera pas. »

Postecoglou a clairement indiqué que les fenêtres de transfert à Tottenham seront essentielles pour produire une équipe composée de deux meilleurs joueurs à chaque poste, comme City peut se vanter.

« Je pense que tu dois [have that]. Si vous regardez les meilleures équipes, cela fait partie du processus. Nous n’avons pas eu de football européen cette année, donc si vous avez également du football européen, il est impossible d’essayer de maintenir un niveau de performance en Premier League et de jouer dans plusieurs compétitions à moins d’avoir une équipe forte », a-t-il déclaré. .

« C’est probablement le plus gros défi car cela ne peut pas se faire en une, deux ou trois fenêtres, à moins d’avoir déjà une base très solide pour commencer. Cela prend du temps, les joueurs évoluent, certains déménagent, parce qu’avec le temps, vous atteignez le point idéal où vous êtes prêt à réussir, même certains de ceux qui sont essentiels actuellement ne sont peut-être pas là.

« Il s’agit d’un renforcement constant de votre équipe et d’essayer de combler ces lacunes. Nous avons eu deux fenêtres pour démarrer le processus. Il nous faudra plusieurs fenêtres pour arriver à ce point. Si nous obtenons de bonnes fenêtres et je pense que nous » J’ai été vraiment bon jusqu’à présent… Je pense que les affaires que nous avons faites jusqu’à présent ont été excellentes, mais nous allons devoir être aussi bons tout le temps si nous voulons combler cet écart. «

Prenant l’exemple de Josko Gvardiol, le Croate se délectant désormais de la Premier League et marquant des buts en défense, Postecoglou a expliqué la différence entre les deux clubs et comment ils peuvent accueillir de nouvelles recrues.

« Si vous commencez avec des footballeurs fantastiques, c’est un très bon point de départ », a-t-il déclaré. « J’ai toujours pensé que si vous avez le bon type de joueur avec le bon type de mentalité… tout le monde le voit sous un jour différent, c’est comme une œuvre d’art, mon pote, nous avons tous nos opinions différentes sur pourquoi c’est bon ou pourquoi Ce n’est pas bon.

« Il a été exceptionnel, mais vous pouviez voir qu’il était un footballeur exceptionnel à la fois pour son équipe nationale et dans le football de son club. La beauté d’être là où se trouve City en ce moment, vous n’avez pas besoin de forcer ces choses. Elles peuvent se produire de manière organique. On ne lui a pas dit que vous alliez jouer de cette façon. Vous l’avez vu évoluer et ils peuvent le faire parce qu’ils ont l’équipe.

« Alors que, pour les équipes comme nous qui commencent tout juste le processus, nous disons presque ‘Les gars sortent et coulent ou nagent’, presque. Que ce soit Van de Ven ou Destiny, Porro ou Pape ou Brennan Johnson, nous ne pouvons pas sang ces gars pendant une demi-saison et leur permettre de se familiariser avec notre jeu et la Premier League. C’est là que cela devient un peu plus difficile. Lorsque vous avez une équipe solide, vous pouvez faire venir des gars et leur permettre de trouver. leur espace de manière un peu plus organique.

L’une des recrues de Tottenham sous Postecoglou, James Maddison, a connu une saison mitigée. L’international anglais a débuté la campagne dans une forme fantastique avant qu’une blessure à la cheville ne l’empêche de jouer pendant deux mois et demi. Le milieu de terrain a eu du mal à retrouver sa forme depuis, même s’il ressemblait davantage à son ancien moi lors de la victoire de samedi contre Burnley.

« Madders a connu une de ces saisons, comme beaucoup de nos gars. Quand ils sont à leur meilleur, vous pouvez voir à quel point ils peuvent avoir un impact sur un match de football », a déclaré l’entraîneur-chef des Spurs. « Je pensais que ce week-end surtout, il était de retour – il était vraiment créatif, il travaillait plus dur et il avait l’air en meilleure forme. Il y a eu quelques courses qu’il a faites alors qu’ils ne pouvaient pas le suivre et c’était lui. plus tôt dans l’année.

« Il lui a fallu du temps pour revenir physiquement plus que toute autre chose à ce niveau. C’est une chose importante pour les footballeurs – nous avons tendance à nous concentrer sur leurs capacités techniques et surtout pour des gars comme Madders, ils pensent que c’est la partie la plus importante du jeu. Mais si vous n’êtes pas en forme physiquement – surtout en Premier League – vous ne vous en sortirez tout simplement pas et il lui a fallu beaucoup de temps pour revenir à ce niveau parce qu’il a raté tellement de football, je pense que c’est juste. dire qu’il a également perdu confiance en lui.

« Mais il est juste de dire qu’il était revenu aux niveaux que nous avons vus plus tôt dans l’année et quand il est à ces niveaux, il peut blesser n’importe quelle équipe avec sa créativité et sa capacité à marquer et à créer des buts. Il sera très important pour nous. demain soir. »





Il y a aussi l’Euro à l’horizon cet été et Maddison cherche à décrocher une place dans l’avion avec l’équipe anglaise de Gareth Southgate.

« Je suis sûr que c’est le cas [an incentive] mais vous ne pouvez pas simplement le rendre parce que vous pensez que quelque chose est important », a déclaré Postecoglou. « Vous devez le faire tout le temps et toutes ces autres choses se règlent toutes seules. Vous ne pouvez pas simplement dire « Je vais faire de gros efforts parce que je veux intégrer l’équipe d’Angleterre pour l’Euro ».





« Il faut bien faire les choses au quotidien. Pour être honnête avec Madders, il a été beaucoup plus fort récemment parce qu’il a pu sortir tous les jours et je pense que nous en avons vu les avantages ce week-end. »

