Postecoglou continue de marquer l’intrépide Tottenham

LONDRES — Le nul 2-2 de Tottenham à Arsenal dimanche ressemble à une grande victoire pour Ange Postecoglou. L’entraîneur australien a passé quelques minutes seul au milieu du terrain, 90 minutes avant le coup d’envoi dans un Emirates Stadium vide, pour tout comprendre. Il a quitté le domicile d’Arsenal quelques heures plus tard avec un grand sourire sur le visage et le sentiment d’un bon travail fait.

Son équipe des Spurs était revenue à deux reprises, affrontant les Gunners tout en gardant leur style de football. Cela a toujours été le plan.

« [Postecoglou] est vraiment clair. Il est vraiment hétéro. Nous savons ce qu’il attend de nous. Nous savons ce que nous devons faire pour lui », a déclaré le défenseur Micky van de Ven à ESPN après le match.

Jouer un football courageux est la devise de Postecoglou, et ce n’était pas différent à Arsenal dimanche. « C’est ce sur quoi nous travaillons. Nous voulons jouer notre football », a déclaré l’attaquant Son Heung-Min à ESPN. « Nous avons montré comment nous voulions jouer toute la saison : peu importe contre qui nous jouons. C’était très important.

« Évidemment, nous avons fait quelques erreurs et ils ont eu des occasions, mais nous voulons quand même jouer de cette façon. Avec cette jeune équipe, je pense que c’est très très bien. C’est le mérite des joueurs d’avoir pris des risques et de vouloir jouer avec ce courage. «

Pour y arriver, les Spurs travaillent dur tandis que Postecoglou se concentre sur le changement de mentalité de cette équipe.

« Évidemment, vous ne pouvez pas voir nos séances d’entraînement, mais tout le monde travaille vraiment, très dur pour y participer », a déclaré Son. « Cette performance n’était pas aléatoire. Si vous voyez nos séances d’entraînement tous les jours, ce n’est pas normal. Nous travaillons vraiment, très dur, intense. Tout le monde se met la pression pour s’améliorer, ce qui est très, très bien.

« Si vous avez une jeune équipe avec un bon rythme, nous pouvons exploiter cette situation, et c’est ce que nous recherchons. Les jeunes joueurs couvrent leur inexpérience avec passion et courage, ce qui est très important. J’espère que nous pourrons continuer dans cette voie. chemin [moving forward] ».

Ange Postecoglou a passé le premier grand test de son règne à Tottenham après avoir décroché un résultat lors du derby du nord de Londres contre Arsenal. (Photo de Ryan Pierse/Getty Images)

Pour Van de Ven, la clé du succès de Postecoglou – Tottenham est quatrième du classement, avec quatre victoires et deux nuls lors de ses six premiers matchs – réside dans l’environnement créé par l’Australien.

« Il nous rassemble comme une famille. Il ressemble plus à un père ou quelque chose comme ça. Nous sommes comme des frères ensemble et nous devons faire ça les uns pour les autres. Vous voyez cela sur le terrain et nous courons les uns pour les autres, nous nous battons les uns pour les autres. l’un pour l’autre et nous faisons tout l’un pour l’autre. Il construit cela.

Entre la force collective de l’équipe désormais, notamment l’axe James Maddison-Son (Son appelle même son nouveau coéquipier « le garçon star »), et la nouvelle mentalité, Tottenham a le vent en poupe.

« Nous construisons ensemble quelque chose que nous voulons atteindre cette saison. Je pense que ça se passe très bien et nous nous entraidons. Nous nous battons les uns pour les autres et nous devons continuer sur cette lancée. Je pense que ce sera peut-être un belle saison », a déclaré Van de Ven, avant d’ajouter : « nous n’avons peur de personne ! »

Prochain test pour la révolution Ange Postecoglou : Liverpool à domicile, le week-end prochain.