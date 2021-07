Post-Trump ‘RATINGS DIP’ blâmé pour l’avènement d’une couverture médiatique ‘irresponsable’ de Covid-19 que la Maison Blanche veut fermer – RT USA News

Une baisse des cotes d’écoute à la télévision et des clics sur les pages après le départ du président Donald Trump de la Maison Blanche est blâmée pour la couverture médiatique « irresponsable » de Covid-19 contre laquelle l’administration Biden proteste.

Comme les dernières directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sur le port du masque et les rapports de nombreux « percée » les cas de la variante Covid-19 Delta ont fait la une des médias américains, un responsable anonyme de l’administration Biden a appelé la couverture médiatique « hyperbolique et, franchement, irresponsable d’une manière qui durcit l’hésitation vaccinale. » S’adressant à CNN vendredi, ils ont affirmé que, bien que les personnes entièrement vaccinées contre Covid-19 puissent toujours propager la variante et en tomber malade, « Le plus gros problème que nous ayons est que les personnes non vaccinées contractent et propagent le virus. »

Samedi, une autre source anonyme s’est également plainte de la couverture médiatique, dans une déclaration à Mediaite, accusant les titres alarmistes et les reportages d’un désir d’opinion dans un monde post-Trump.

« Les organes de presse connaissant une baisse quantifiable des notes depuis la disparition de Trump sont irresponsables des globes oculaires, d'une manière qui pourrait diminuer le cas scientifiquement indiscutable des vaccinations », la source a déclaré.





Mediaite a également confirmé que l’administration du président Joe Biden avait contacté les médias dans le but de les amener à changer de ton sur la variante Delta.

Après que le New York Times a rendu compte vendredi d’un document interne des Centers for Disease Control (CDC) et a averti que la variante Delta « peuvent se propager par les personnes vaccinées aussi facilement que les non vaccinés », Ben Wakana, membre de l’équipe d’intervention Covid-19 de la Maison Blanche, a publiquement appelé le journal.

« Les personnes vaccinées ne transmettent pas le virus au même rythme que les personnes non vaccinées et, si vous n’incluez pas ce contexte, vous vous trompez », a-t-il ajouté. il a répondu en majuscules.

Wakana a également habillé publiquement le Washington Post vendredi, appelant le rapport du journal, que « les personnes vaccinées représentaient les trois quarts des personnes infectées » dans une épidémie de Covid-19 dans le Massachusetts, « complètement irresponsable. »

« Pratiquement toutes les hospitalisations et tous les décès continuent d’être parmi les non vaccinés », Wakana a affirmé, ajoutant qu’il était « irréel » pour le Washington Post « pour ne pas mettre cela dans son contexte. »

Les cotes d’écoute des actualités par câble et le trafic d’actualités en ligne ont subi une baisse massive après le départ de Trump de ses fonctions et l’inauguration de Biden.

Selon les cotes d’écoute du câble pour le premier semestre 2021, CNN a baissé de 45% par rapport à l’année précédente, au cours de laquelle Trump était président. Les notes de Fox News ont chuté de 39% sans Trump à la Maison Blanche, tandis que les notes de MSNBC ont baissé de 30%.





