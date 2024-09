POST réintègre un ancien policier de Hopkinton suspendu en raison d’un signalement de viol

Un ancien policier de Hopkinton qui avait été suspendu pour avoir omis de signaler des allégations de viol d’enfant contre un collègue policier a vu sa certification rétablie par la Commission des normes et de la formation des agents de la paix du Massachusetts vendredi.

Timothy Brennan a été renvoyé du département de police de Hopkinton plus tôt cette année pour avoir violé les politiques du département en ne signalant pas les allégations d’agression sexuelle et de viol impliquant l’ancien chef adjoint de la police John Porter et un enfant. Porter était inculpé de trois chefs de viol sur mineur en mai 2023. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait agressé sexuellement et violé une élève du lycée Hopkinton en 2004 et 2005 alors qu’elle avait 14 ans et que Porter était agent des ressources scolaires.

Brennan a été embauché par le département de police de Milford en juillet.

Lors d’une audience en août, Brennan a déclaré que la jeune fille s’était adressée à lui non pas en tant qu’agent de police mais en tant que confidente proche. La commissaire du POST, Marsha Kazarosian, a écrit dans sa décision que Brennan devait rétablir sa certification selon laquelle ses actions ne « créent actuellement aucun risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public ».

« Il n’est donc pas totalement hors de portée de la compréhension raisonnable que Brennan ait pu réagir aux révélations de la victime concernant l’agression en tant que mentor et confident, et non en tant qu’agent des forces de l’ordre », a écrit Kazarosian. « Je ne tire aucune conclusion quant à savoir si c’était ou non une réponse appropriée, compte tenu de sa position en tant qu’agent des forces de l’ordre. Cependant, je considère qu’il s’agit d’une décision raisonnable, bien que peut-être malavisée, mais qui ne crée actuellement aucun risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public. »

Selon Brennan, la victime lui a parlé pour la première fois des allégations d’agression sexuelle en 2017, alors qu’elle était adulte. Brennan a déclaré qu’il n’avait jamais signalé ses allégations parce qu’il craignait que cela effraie la victime et l’empêche de coopérer avec les forces de l’ordre.

« En 2017, je n’ai pas eu de victime qui ait coopéré », a déclaré Brennan. « On me répète sans cesse que je n’ai rien fait. J’ai répondu aux appels téléphoniques de la survivante. Je lui ai parlé. Je l’ai encouragée à signaler l’incident. Je l’ai encouragée à continuer de consulter un conseiller. Je n’ai rien fait. »

Brennan a été renvoyé de Hopkinton après que la ville ait embauché un enquêteur. Brennan pourra reprendre son rôle au sein du département de police de Milford.

Brennan a fait appel du licenciement de Hopkinton et devrait participer à une audience d’arbitrage en janvier 2025.

