Post Ponniyin Selvan, Aishwarya Rai Bachchan travaillera-t-elle avec Ajith Kumar après 23 ans ?

Aishwarya Rai Bachchan est prête pour un autre film du sud de l’Inde et cette fois, elle collaborera avec la superstar du sud Ajith Kumar après 23 ans. Oui! En ce moment, Ajith tourne pour le dernier programme de son prochain film “AK 61” et pourrait terminer le film d’ici la fin septembre. Le film est dirigé par H. Vinoth et produit par Boney Kapoor avec Sanjay Dutt, Manju Warrier et plus encore. Alors qu’après avoir terminé ce film, la superstar du sud commencera à travailler sur ‘AK 62’ et ce film à gros budget sera réalisé par Vignesh Shivan. tandis que le rapport suggère que les réalisateurs ont choisi Aishwarya Rai Bachchan comme femme apparentée dans le film.

Les créateurs ont même pris contact avec l’ancienne Miss Monde et si tout se passe bien, elle retrouvera Ajith après 23 ans. Ajith et Aishwarya ont été vus ensemble pour la dernière fois dans Kandu Konden Kandu Konden (2000) réalisé par Rajiv Menon. tandis que le film avait Tabu comme la principale dame d’Ajith et Ash était jumelé en face de Mammootty dans ledit film. Et maintenant, les créateurs essaient de jumeler Ajith et Aishwarya dans AK 62 et attendent que l’actrice lui donne des rapports de réclamations.

Aishwarya Rai Bachchan a fait des films très sélectifs car elle est une mère adorée d’Aaradhya et donne un maximum de temps à sa fille Aaradhya. Abhishek Bachchan respecte ses décisions et l’admire en tant que mère et a fait l’éloge d’une mère parfaite pour elle et fait ce qu’il y a de mieux pour leur fille à chaque fois que les retrouvailles d’Abhishek Bachchan et d’Aishwarya dans le film sont aussi les plus animées. Aishwarya a été interrogée sur ses projets de travailler à nouveau avec son mari Abhishek, elle a dit que cela n’arriverait pas de sitôt mais qu’elle travaillerait ensemble si quelque chose d’intéressant se présentait. L’actrice a même abordé le fait de ne pas avoir de sortie depuis 4 ans maintenant, elle a dit qu’elle n’était pas pressée et qu’elle était heureuse dans son espace.