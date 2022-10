Post Malone se fait tatouer le visage “DDP” en l’honneur de sa fille : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ben Hider/Invision/AP/Shutterstock

Un nouveau jour, un nouveau tatouage de visage pour Poste Malone. Le nominé aux Grammy Awards, âgé de 26 ans, s’est fait tatouer les initiales “DDP” sur le front début octobre dans une police de style vieil anglais, et selon TMZ, les lettres sont les initiales de ses petites filles. Post Malone a accueilli une fille à la fin du printemps de cette année mais n’a pas révélé son nom. Le nom complet du rappeur “Circles” est Austin Richard Post, donc le “P” représentant son nom de famille a du sens. Post n’a pas fait ses débuts avec le tatouage sur les réseaux sociaux, mais son artiste, Tchad Rowea partagé l’image ci-dessous de la nouvelle encre.

Chad a encré Post dans les coulisses après son spectacle à Indianapolis, selon TMZ. Le poste est actuellement sur son Tour de douze carats, qu’il a lancé en septembre, et qui prévoit près de 30 autres émissions. Chad s’est extasié sur l’expérience du tatouage du rappeur dans une légende sincère qui accompagnait la photo de la nouvelle encre de Posty. “Cela fait quelques années que @postmalone et moi avons pu nous mettre en relation. Alors quand il était en ville, il fallait que ça se réalise. Cela ne semble jamais réel. Et pour la confiance d’un tatouage aussi important est un immense honneur », a-t-il écrit. «Nous avons traîné, FaceTimes Sienna, tatoué Et je lui ai fait vivre sa première expérience de D&D pendant qu’il l’obtenait. Merci d’être une personne, un artiste et un ami aussi incroyable, Austin. J’ai tellement de chance de ne pas avoir seulement une opportunité “une fois dans ma vie”, mais d’avoir toute une vie d’opportunités.

Chad a encré le “Wow” pour la dernière fois. hitmaker en 2018, lui donnant son tatouage «Always Fatigué» sous les yeux.

Post a révélé qu’il attendait un enfant en mai avec sa petite amie, dont l’identité est inconnue. “Je suis excité pour ce prochain chapitre de ma vie, je suis le plus heureux que j’aie jamais été, et depuis que je me souvienne, j’étais triste”, a-t-il déclaré dans un communiqué à la presse. “Il est temps de prendre soin de mon corps, de ma famille et de mes amis, et de répandre autant d’amour que possible chaque jour.”

Il a ensuite confirmé nonchalamment que sa petite fille était née alors qu’il était sur Le spectacle Howard Stern le 13 juin. “Je me suis réveillé à 2h30 de l’après-midi, j’y suis allé et j’ai embrassé ma petite fille puis je suis allé jouer à des jeux vidéo”, se souvient le musicien lors de sa conversation avec Howard Stern, 68. L’animateur de radio a ensuite demandé à Post s’il confirmait que son enfant était né, ce qu’il a fait. En réponse à Howard commentant le fait que Post n’a jamais informé les fans, il a expliqué qu’il voulait que sa fille ait le droit à la vie privée et à l’autonomie sur sa propre vie. « Ouais, je veux la laisser prendre ses propres décisions. C’est tout », a-t-il noté.

Post a également révélé que la mère de son bébé n’est plus sa petite amie, mais est désormais sa fiancée. Ce fut certainement une année passionnante pour Posty et sa famille grandissante !