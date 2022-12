Post Malone salue les papas alors qu’il arrive en Inde avant le concert, les fans l’appellent “vrais gentlemen”

En préparation de son concert de samedi, Post Malone est arrivé en Inde. Lorsqu’il a atterri à Mumbai, des paparazzis l’attendaient à l’aéroport de Kalina, criant et appelant son nom. Post Malone a salué les photographes en souriant.

Le hitmaker de Sunflower a affiché des signes de paix tout en arborant ce qui semblait être une tenue de nuit grise.

Les fans ont commenté la publication Instagram d’un paparazzo concernant l’artiste et sa performance. L’un d’eux a écrit: “Il est plus excité par la nourriture indienne, je pense.” Un autre a écrit: “”vrais gentlemen et rockstar”.





Un troisième a écrit : « Merde ! J’aurais aimé qu’il ait aussi un spectacle à Delhi ‘

Le 10 décembre, Post Malone se produira au concert Zomato Feeding India en Inde. L’hippodrome de Mahalaxmi l’accueillera. La soirée comprendra également des performances de Ritv, Anuv Jain, Zaeden et Ananya Birla.

Dans un article de blog, Zomato a déclaré : « Un événement annuel qui réunira des créateurs d’impact prometteurs, des philanthropes, des célébrités acclamées et vous, les citoyens indiens, qui pouvez faire une grande différence en soutenant la lutte contre la malnutrition. Quoi de mieux que d’exploiter le pouvoir fédérateur de la musique pour rassembler et sensibiliser tout le monde.

En septembre, Post Malone a exprimé ses regrets à son public de Saint-Louis pour un accident de scène qui a interrompu sa performance la nuit précédente à l’Enterprise Center et a nécessité une hospitalisation. Malone s’est glissé dans une fosse qui venait d’être ouverte pour y abaisser un instrument lors d’une chanson samedi.

Il a déclaré dans un message vidéo partagé sur Twitter dimanche que la chute “m’a plutôt bien” et qu’il était récemment revenu de l’hôpital, où on lui avait administré des analgésiques.

Il a ajouté: “Je veux juste m’excuser auprès de tout le monde à Saint-Louis”, a déclaré Malone. “La prochaine fois que je serai dans le coin, nous ferons un spectacle de deux heures pour vous, afin que nous puissions rattraper les quelques chansons manquées.”