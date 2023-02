Post Malone rejeté par le barreau australien à cause de ses tatouages ​​faciaux

Post Malone a essayé d’aller dans un bar d’hôtel en Australie mais a été refoulé à la porte à cause de ses tatouages.

Malone, qui a plus de 70 tatouages ​​et en fait constamment de nouveaux, était à Perth plus tôt cette semaine lorsqu’il a tenté de visiter le bar sur le toit de l’hôtel QT.

Au lieu de cela, on lui a dit que son apparence violait le code vestimentaire du bar, en particulier la partie du code qui couvrait “le visage, le cou et les tatouages ​​offensants”.

Malone a brièvement parlé de l’expérience à un média australien, en disant: “Ils m’ont renvoyé pour mes tatouages. Je n’ai jamais vraiment vécu quelque chose comme ça.”

Juste un jour plus tard, QT Hotel a présenté des excuses publiques à Malone, déclarant “Chez QT, nous visons à accueillir tout le monde et à célébrer le caractère unique de chaque individu.”

“QT est reconnu pour cela depuis de nombreuses années. Cependant, samedi soir, notre sécurité tierce n’a pas exercé la discrétion appropriée et nous en assumons l’entière responsabilité. Nous nous excusons sincèrement auprès des personnes concernées.”

Malone n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

Après la publication de l’histoire, les fans du rappeur populaire se sont rendus sur Twitter pour discuter de l’incident.

“C’est plutôt marrant étant donné que s’il le voulait, il pourrait acheter tout le menu deux fois et acheter tout le bar”, a écrit une personne, ajoutant un emoji de crâne.

“Je parie qu’ils le regrettent maintenant”, a théorisé une autre personne.

Certaines personnes ont pris la défense du bar, comme un utilisateur de Twitter qui a écrit “Je pensais probablement qu’il faisait partie d’un gang de motards. Beaucoup d’entre eux portent des tatouages ​​​​faciaux là-bas.”

Dans le passé, Malone a expliqué que la raison pour laquelle il a tant de tatouages ​​sur son visage est qu’il n’aime pas son apparence.

“Je suis une mère laide — euh”, a-t-il déclaré dans une interview avec GQ en 2020. “Cela vient peut-être d’un lieu d’insécurité, où je n’aime pas mon apparence, alors je’ Je vais mettre quelque chose de cool dessus pour que je puisse me regarder et dire : “Tu as l’air cool, gamin” et avoir un minimum de confiance en moi, quand il s’agit de mon apparence.”

La même année, il a déclaré à People : “Je sonne mieux à la radio. J’ai un visage pour la radio, je suppose que c’est ce que j’essaie vraiment de dire… mais maintenant j’ai l’air unique parce que j’ai ruiné mon visage. Je pourrais avoir un beaucoup de rôles de méchants, je suppose. Parce que j’ai l’air dur.

Les tatouages ​​​​du visage de Malone incluent les mots “Always Fatigué” sous ses yeux, les mots “Stay Away” au-dessus de son sourcil, des barbelés juste sous sa racine des cheveux et une épée allant de sa tempe à sa mâchoire.