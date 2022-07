Post Malone pourrait vous aider à gagner de l’argent sur Facebook, voici comment

Et si vos artistes préférés pouvaient vous aider à gagner de l’argent sur Facebook ? Cette possibilité pourrait devenir réelle pour certains utilisateurs du réseau social, puisque Meta permet désormais d’utiliser certaines chansons dans des vidéos monétisées. Cela offre aux créateurs un moyen de gagner de l’argent grâce aux revenus générés par les publicités in-stream. Voici ce que vous devez savoir.

Les chansons de Post Malone, Tove Lo ou d’autres artistes pourraient vous aider à gagner de l’argent sur Facebook. Meta a dévoilé une nouvelle fonctionnalité permettant à ses créateurs de contenu d’utiliser certaines chansons dans leurs vidéos de manière totalement légale, tout en partageant une partie des revenus générés par la publicité in-stream. C’est un bon moyen d’inciter les utilisateurs à rester sur le réseau social en boostant la publication de vidéos, tout en promettant aux artistes et à l’industrie musicale une part du gâteau.

Qui est éligible?

Pour être éligible à ce nouveau type de monétisation, les utilisateurs devront suivre quelques règles. Leur vidéo devra durer au moins 60 secondes et être publiée sur une page Facebook créée par l’utilisateur. Ils ne pourront utiliser que les chansons du catalogue de Meta, et la musique ne doit pas être le sujet principal de la vidéo.

Côté chiffres, les créateurs toucheront 20% des revenus générés par la publicité dans leur vidéo monétisée. Le reste des revenus sera partagé entre les détenteurs des droits de la chanson et Meta. La répartition exacte n’a pas été précisée par le groupe de Mark Zuckerberg.

Dans un premier temps, cette mesure sera déployée aux États-Unis, avant de se déployer dans le reste du monde dans les mois à venir.

Cependant, les publicités in-stream, c’est-à-dire les publicités diffusées au milieu d’une vidéo, ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs. Pour pouvoir insérer des publicités dans une vidéo, et ainsi la monétiser, les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 18 ans et résider dans l’un des pays où les publicités in-stream sont disponibles, comme les États-Unis, l’Espagne, la France ou l’Irak. Les utilisateurs doivent également avoir au moins 10 000 abonnés, cinq vidéos publiées sur leur page Facebook et un total de 600 000 minutes visionnées au cours des 60 derniers jours. Les utilisateurs peuvent visiter le Creator Studio de Facebook pour vérifier leur éligibilité à la monétisation.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici