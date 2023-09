Post Malone affiche une perte de poids après avoir révélé son secret pour perdre 55 livres

Post Malone a affiché son physique mince sur Instagram quelques semaines seulement après avoir révélé qu’il avait perdu 20 pour cent de son poids.

L’interprète de « Chemical » a enfilé une tenue amincissante entièrement noire alors qu’il prenait une photo de lui dans le miroir de la salle de bain.

Malone, de son vrai nom Austin Post, a reçu de nombreux éloges dans la section commentaires, plusieurs fans applaudissant sa perte de poids.

« J’ai l’air maigre ! Très pointu, mon homme », a écrit un utilisateur. « Mince et meurtrier », a ajouté une autre personne.

Certains fans ont admis qu’ils n’avaient pas reconnu le rappeur, écrivant « Oh mon Dieu, je ne t’ai pas reconnu wow, quel changement » et « Je n’avais même pas réalisé que c’était lui !! »

« Qui est-ce », a demandé une personne.

Alors que la plupart étaient favorables, certaines personnes dans la section commentaires ont déclaré que le vieux Malone leur manquait.

« Oh mon Dieu, qu’est-il arrivé à mon adorable et gros Malone », a demandé une personne. « Je préfère Posty, la potelée. Je dis juste mdr », a commenté un autre.

Lors d’une apparition sur le podcast « Joe Rogan Experience » plus tôt ce mois-ci, Malone a révélé qu’il pesait désormais 185 livres. Il a partagé qu’il pesait auparavant 240 livres, mais qu’après avoir éliminé les sodas de son alimentation, il avait perdu 55 livres.

« Le soda est tellement mauvais. C’est tellement mauvais, mais c’est tellement bon », a admis Malone à Rogan.

« [If] J’ai eu un super show, et vous savez quoi, je me sens un peu méchant, je vais me prendre un Coca sur glace », a-t-il déclaré, à propos de faire des folies de temps en temps.

Malone, 28 ans, a également attribué les changements de mode de vie plus récents au fait de devenir père.

« Je suppose qu’avoir un bébé a vraiment mis beaucoup de choses en perspective, et cela m’a vraiment beaucoup ralenti, comme pour faire la fête, vous savez, sortir et être fou », a-t-il déclaré au Zane Lowe pour son émission Apple Music.