Post-COVID normal au baseball, au cinéma, le travail peut être meilleur qu’avant

En avril, ma famille et moi sommes entrés dans notre parc de baseball local Triple-A pour la première fois en près de deux ans. Alors que nous nous promenions dans le stade, la foule était masquée, polie et socialement distancée. Nous avons franchi les portes avec émerveillement que tout était toujours là – les stands, les concessions, les odeurs flottantes de pop-corn et de hot-dogs. Mis à part les masques et la capacité réduite, cela ressemblait exactement à tous les matchs de baseball auxquels j’ai assisté depuis mon premier match au Dodger Stadium, il y a une vie.

Jusqu’à ce que nous ayons faim.

Je me suis dirigé vers le stand de concession et j’ai vu une douzaine de clients debout, l’air perdu. J’ai été informé qu’il n’y avait pas de ligne; vous deviez commander votre nourriture et vos boissons via une application – alors vous pouviez récupérer votre nourriture quand elle était prête ou elle serait livrée à votre siège. Eh bien, c’est une amélioration, pensais-je, et probablement une bonne protection pour les travailleurs du stand aussi.

De retour à nos places, ma famille et moi avons téléchargé l’application et avons passé notre petite commande à livrer. Une heure environ passa. Nous nous sommes tellement perdus dans l’observation des gens (les gens!), Dans l’observation des matchs (ce gars aurait-il dû se classer troisième?

Son entraîneur sera-t-il en colère qu’il soit sorti?) Et appréciant que le soleil se déplaçait dans une direction qui nous a sauvés de coups de soleil potentiellement brutaux, nous n’avons pas remarqué que notre nourriture n’était pas arrivée. Une fois que nous l’avons fait, je suis retourné au stand et j’ai découvert que la foule avait triplé et, bien que toujours masquée, elle n’était plus polie.

Il y avait beaucoup de grognements et de grognements, de roulades oculaires et d’essorage de mains en commun. Un homme à l’avant, portant un chapeau « Monsters University » a crié au personnel en difficulté derrière le comptoir qu’ils avaient besoin de parler plus fort. La horde masquée derrière lui grogna d’accord.

Rappelez-vous, c’est une foule qui vient de passer un an dans l’isolement, perdant des êtres chers, un emploi, la raison, la sécurité. Ce sont des gens qui s’inquiètent de trouver un jour du papier toilette, d’aller à une fête d’anniversaire ou d’embrasser leur petit-enfant. Des gens qui ont été témoins de la vérité de l’iniquité dans notre pays, de la tyrannie de nos dirigeants et de l’appel le plus proche que nous ayons eu avec la destruction de notre démocratie. Maintenant, ils perdaient la tête à cause des hot dogs. OK, c’était peut-être autour de la bière.

Pourtant, alors que j’avais moi-même envie de Crackerjacks, j’ai regardé les employés du stand de concession et j’ai vu des gens – le deuxième jour de travail, le deuxième jour où le stade était ouvert en un an – essayant de naviguer dans un protocole complètement nouveau, le les demandes d’une foule frustrée ainsi que ce qui semblait être une machine à nachos difficile.

Mais c’était aussi mon premier vrai jour de retour au monde et je n’étais pas prêt à prendre une position réelle, comme peut-être en trouvant une caisse sur laquelle monter, en insistant à travers mon masque pour que les gens soient patients et se souviennent qu’ils avaient été piégés. dans leur salon il y a quelques jours ou semaines. Que nous avons tous eu la chance de ne pas faire partie des plus de 560 000 personnes décédées cette année, que le privilège d’attendre trop longtemps nos nachos était celui que nous avons eu la chance de supporter.

J’aurais aimé faire quelque chose. C’était tout ce que je pouvais rassembler pour aller voir un travailleur au comptoir et dire à quel point j’étais désolé que nous soyons tous si crotchies, que nous apprécions à quel point ils travaillaient dur.

Elle a expliqué que l’application était allée sur le fritz, toutes les commandes ont disparu puis sont réapparues soudainement dans une surabondance, que ce n’était la faute de personne. Elle a personnellement préparé ma commande, sur-le-champ.

De retour à nos sièges, ma famille a mangé et bu, regardant le match se dérouler, écoutant les acclamations de la foule, le craquement de la chauve-souris, le bourdonnement de l’annonceur et la musique. Il aurait été facile d’oublier les travailleurs de la concession et ce qu’ils avaient vécu ce jour-là, mais j’ai choisi de ne pas le faire.

Alors que nous rentrons lentement dans le monde, grâce au dévouement des scientifiques, des travailleurs de la santé et de toutes les personnes essentielles dont nous réalisons enfin qu’elles sont essentielles, gardons ce que nous avons appris. Alors que nous rentrons dans nos ballparks, cinémas et lieux de travail, ne revenons pas à la normale, soyons meilleurs.

Geralyn Broder Murray est un écrivain vivant dans le nord de la Californie. Suivez-la sur Twitter: @GeralynBMurray