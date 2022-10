Possible tentative de leurre à la station-service de Merritt – Kelowna Capital News

La GRC demande l’aide du public pour identifier une camionnette qui aurait été impliquée dans une tentative de leurre d’enfants à Merritt.

Peu après 18h. le 25 octobre, une fourgonnette blanche avec une échelle sur le toit s’est arrêtée dans la station 7-Eleven au coin de l’avenue Nicola et de la rue Voght. Les deux hommes dans la camionnette auraient alors tenté d’appâter deux jeunes filles, qui ont refusé avant que la camionnette ne décolle du parking à l’est de Nicola.

Si vous voyez ou reconnaissez la fourgonnette, la GRC de Merritt vous demande de ne pas vous en approcher et d’appeler la police au 250-378-4262.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

CriminalitéMerrittGRC