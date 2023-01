"Possible Le Jugement Dissident…": P Chidambaram sur le verdict d’interdiction des notes

P Chidambaram du Congrès s’est abstenu de remettre en question le verdict de la Cour suprême sur l’interdiction des notes aujourd’hui, et a plutôt souligné ses lacunes. Le seul jugement dissident, a-t-il dit, pourrait servir à l’avenir de motif de changement dans l’opinion de la majorité. À cet égard, il a également cité deux cas – l’un par le juge DY Chandrachud – qui est maintenant le juge en chef de l’Inde – où l’opinion de la majorité a finalement été renversée.

“Rappelez-vous l’ADM Jabalpur qui a confirmé les pouvoirs d’urgence du gouvernement. Il y a eu un jugement dissident du juge Khanna qui est finalement devenu l’opinion majoritaire de la Cour suprême aujourd’hui. De même, le jugement du juge Chandrachd dans une affaire antérieure a été annulé par le Dr Justice DY Chandrachud. “, a déclaré M. Chidambaram à NDTV dans une interview exclusive.

“Il est possible que le jugement dissident devienne la loi déclarée par la Cour suprême”, a-t-il déclaré. L’ordonnance dissidente, a-t-il ajouté, garantira également que le gouvernement ne procédera plus jamais à une démonétisation.

“La décision de la majorité ne confirme ni la sagesse ni la question de savoir si les objectifs fixés pour la démonétisation ont été atteints. Nous avons été absolument clairs sur le fait que le tribunal peut établir les lignes directrices pour les actions futures”, a déclaré M. Chidambaram.

Plus tôt dans la journée, un banc de cinq juges de la Cour suprême, à une majorité de 4 contre 1, a soutenu l’interdiction des notes de 2016, affirmant qu’il n’était “pas pertinent” de savoir si l’objectif de l’interdiction du jour au lendemain avait été atteint.

Interrogé sur le commentaire du tribunal selon lequel l’objectif de la démonétisation n’a pas d’importance, M. Chidambaram a répondu : « C’est important ».

“Vous suivez un processus mais n’atteignez pas l’objectif, pourquoi mettre les gens dans de telles difficultés. Nous nous inclinons devant la loi. Le jugement minoritaire a expliqué qu’il n’y avait pas eu de consultation. Cela émanait du gouvernement central”, a-t-il ajouté.

Dans son ferme jugement dissident, la juge BV Nagarathna avait déclaré que l’interdiction des notes était « viciée et illégale ». En désaccord avec l’opinion majoritaire selon laquelle les discussions de six mois du Centre avec la Reserve Bank of India ont satisfait à l’exigence.

“Les problèmes liés à la démonétisation font qu’on se demande si la banque centrale les avait visualisés”, a déclaré le juge Nagarathna. Elle a également souligné que des phrases telles que “Comme souhaité par le gouvernement central” dans les documents et dossiers soumis par le Centre et la RBI, montrent qu’il n’y a eu “aucune application indépendante de l’esprit par la RBI”.