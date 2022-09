Possible deuxième surface de détails de l’appareil photo Pixel pliable

En juillet, un développeur a fouillé dans le code de Google et a révélé des détails sur Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, une tablette Pixel et un smartphone pliable Pixel. Ce même développeur a parcouru le code de la version 1 de la plate-forme trimestrielle Android 13 et a découvert les détails de l’appareil photo sur ce qui pourrait être le deuxième Pixel pliable.

Ce deuxième Pixel pliable, nommé “Felix”, fait référence aux états pliés et dépliés et aux caméras extérieures et intérieures. Le système de caméra à l’arrière comprend trois unités – 64MP IMX787 (primaire), 12MP IMX386 (ultra large) et 10,8MP S5K3J1 (téléobjectif). La caméra interne utilise un capteur IMX355 de 8 MP, tandis que la caméra externe à l’avant utilise également le capteur S5K3J1.

Selon le code, la configuration de la caméra est la suivante : arrière du téléphone : IMX787 principal, S5K3J1 télé, IMX386 ultra large. La caméra interne est un IMX355 du Pixel 6 et le capteur externe à l’avant est un autre S5K3J1. Il s’agit d’une configuration assez complète, adaptée à un appareil haut de gamme. – Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 8 septembre 2022

Le développeur a également trouvé des références à une autre tablette Pixel haut de gamme, nommée “T6Pro” ou “tangorpro”. Le code suggère qu’il en est aux premiers stades de développement, mais ne révèle aucun changement par rapport au modèle standard, appelé “T6” ou “tangor”.

Une autre chose est l’existence d’une autre tablette haut de gamme. Il est appelé « T6Pro » ou « tangorpro », tandis que le comprimé connu est « T6 » ou « tangor ». Il semble en être à ses premiers stades de développement et le code n’indique actuellement aucun changement par rapport au modèle standard. pic.twitter.com/2Fz7ob9LF7 – Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 8 septembre 2022

Google organise un événement le 6 octobre pour dévoiler les Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch. Il reste à voir si Google présentera ces tablettes et pliables Pixel lors de cet événement ou au moins nous donnera un aperçu des appareils avec le dévoilement complet à un moment ultérieur.