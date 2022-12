Il est difficile de faire fonctionner les choses dans l’espace, et encore plus difficile de gagner de l’argent là-bas.

Avec une longue histoire dans l’industrie spatiale et une poignée d’entreprises en bonne santé, les Canadiens sont bons dans les deux. Mais les dirigeants et les experts de l’industrie disent que le pays a besoin d’un coup de pouce pour conserver un avantage dans un secteur sur le point de monter en flèche.

“Nous avons beaucoup plus d’expérience avec des entreprises qui font leur chemin dans l’espace que beaucoup de pays”, a déclaré Iain Christie, un cadre et analyste spatial de longue date.

“(Mais) nous dînons toujours sur le travail qui a été fait il y a 20 ans.”

Jusqu’à il y a environ une décennie, l’espace était un lieu pour les programmes gouvernementaux et les grandes armées. Les coûts étaient trop élevés pour les autres joueurs.

Mais des facteurs tels que la miniaturisation et la disponibilité de technologies prêtes à l’emploi ont considérablement réduit ces coûts. Il en va de même pour l’entrée de sociétés de lancement privées.

En 2000, la mise en orbite d’un satellite coûtait 25 000 dollars le kilogramme. Maintenant, selon la fusée qui transporte la charge, cela pourrait être aussi peu que 4 000 $.

“Le coût de la technologie et le coût de lancement ont diminué”, a déclaré Christie.

Cela a créé des opportunités.

En 2011, Stéphane Germain s’est rendu compte que les préoccupations croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre allaient créer une demande pour les mesurer, ce qui peut être fait au mieux depuis l’espace. Aujourd’hui, sa société GHGSat a six satellites en orbite, et quatre autres sont prévus au cours de l’année prochaine. Ils sont capables de mesurer des gaz tels que le méthane avec une résolution sans précédent pour les entreprises émettrices et les investisseurs souhaitant quantifier leur risque.

“La miniaturisation est arrivée au point où vous pouviez faire quelque chose d’utile avec un très petit satellite”, a déclaré Germain. “Nous recherchions cette opportunité (et) cela a fini par être des émissions de GES.”

C’est un aspect de l’économie spatiale. Un autre est la construction d’infrastructures.

En novembre, Canadensys Aerospace Corporation a annoncé qu’elle construirait un rover lunaire pour la prochaine mission lunaire de la NASA. Quelques semaines auparavant, MDA Ltd., qui exploite également des satellites, avait annoncé la deuxième vente de sa technologie Canadarm à une entreprise construisant une station spatiale privée.

L’importance de ces ventes va bien au-delà de leur valeur monétaire, a déclaré le PDG de MDA, Mike Greenley. Ils placent le Canada là où va la rondelle.

“Il existe des opportunités d’investir dans les infrastructures lunaires”, a déclaré Greenley – les réseaux de communication, les véhicules électriques et même l’exploitation minière spatiale.

“Il y a une combinaison de nouveaux domaines.”

La longue histoire du Canada dans l’espace — c’était le troisième pays à lancer un satellite — lui a également conféré une expertise reconnue dans des techniques telles que le radar à synthèse d’ouverture, qui permet aux satellites de regarder à travers les nuages ​​ou la nuit avec une précision étonnante.

Tout cela représente une industrie d’une valeur d’environ 5,5 milliards de dollars par an qui emploie environ 23 000 Canadiens hautement qualifiés, selon le plus récent rapport de l’Agence spatiale canadienne.

Mais ce n’est qu’une petite part du gâteau mondial.

L’agence de recherche européenne Euroconsult a fixé la valeur totale de l’économie spatiale – lanceurs de fusées, communications par satellite et observation de la Terre – à environ 500 milliards de dollars en 2021. D’ici 2030, Euroconsult dit qu’elle atteindra 860 milliards de dollars.

Si le Canada veut une tranche, il devra aiguiser son couteau, a déclaré Ryan Anderson de la Société spatiale canadienne, une organisation de base qui promeut l’espace et l’éducation spatiale.

« Le Canada a perdu son pas en termes de part de marché », a-t-il déclaré. « Nous sommes victimes de notre propre succès.

Alors que l’économie spatiale du pays est bonne pour générer des startups prometteuses, pas assez d’entre elles trouvent les moyens de se développer, a déclaré Anderson. C’est la faute du gouvernement et de la communauté des investisseurs, a-t-il dit.

« Le Canada n’est pas aussi courageux ou risqué que d’autres pools d’investissement », a déclaré Anderson.

Greenley est d’accord.

« Le Canada commence à prendre un peu de retard.

Greenley a déclaré que lorsque la Station spatiale internationale était le grand jeu en ville, cinq agences spatiales étaient impliquées. Maintenant, a-t-il dit, 21 pays participent au programme Artemis de la NASA vers la Lune.

Il cite le rapport d’Euroconsult qui conclut que la part du Canada dans le budget spatial mondial est la moitié de ce qu’elle était auparavant.

“Beaucoup de pays veulent participer”, a-t-il déclaré. “Nous devons suivre le rythme du reste du monde.”

Des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni disposent d’un organe de haut niveau pour veiller à ce que les intérêts de l’économie spatiale restent au premier plan. De nombreux membres de l’industrie canadienne disent que ce pays a besoin de la même chose.

« Quelqu’un doit faire comprendre l’importance de l’espace aux principaux décideurs d’Ottawa », a déclaré Greenley. “En fin de compte, c’est un environnement commercial, mais le gouvernement a un rôle à jouer.”

Christie a déclaré que le gouvernement fédéral doit s’intéresser de manière beaucoup plus cohérente à l’espace. Le Canada doit aller au-delà du financement de projets individuels et élaborer un plan global pour l’industrie.

“Le gouvernement fédéral n’investit pas autant dans l’industrie spatiale qu’il n’en obtient en retour”, a-t-il déclaré. « Le soutien canadien à l’espace se situe bien au milieu du peloton.

Après tout, dit-il, il y a une tradition à défendre. Le Canada est un chef de file dans l’espace depuis des décennies.

“Nous devrions passer beaucoup plus de temps sur une position qui est durement gagnée.”

Bob Weber, La Presse Canadienne

