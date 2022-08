Possibilités de subventions au logement pour les anciens combattants – Shaw Local

Les anciens combattants ayant des incapacités liées au service ou au vieillissement pourraient être admissibles à une subvention pour les aider à adapter et à réparer leur domicile. Voici un aperçu de certaines de ces opportunités :

1. Subvention spéciale pour logement adapté/subvention spéciale pour l’adaptation du logement

Des subventions au logement sont disponibles pour les anciens combattants et les militaires souffrant de handicaps liés au service afin qu’ils puissent acheter, construire ou modifier une maison pour répondre à leurs besoins et vivre de manière plus indépendante.

La subvention de logement spécialement adapté (SAH) est éligible pour les anciens combattants qui reçoivent des prestations d’invalidité liées au service pour une maladie ou une blessure entraînant la perte ou la perte de l’usage d’un membre, la cécité ou de graves brûlures.

Les handicaps liés au service éligibles pour la subvention spéciale pour l’adaptation du domicile ((SHA) comprennent la perte ou la perte de l’usage des deux mains, certaines brûlures graves ou certaines lésions respiratoires ou respiratoires.

Les deux subventions nécessitent une demande et les adaptations de conception doivent être approuvées. À noter : les anciens combattants admissibles qui ne sont pas propriétaires de la maison peuvent toujours être admissibles aux subventions, mais si elles sont approuvées, le montant est bien inférieur.

2. Subvention pour les améliorations domiciliaires et les modifications structurelles

La subvention HISA est disponible pour les patients des hôpitaux VA qui ont un besoin médical d’adaptations. Le médecin VA de l’ancien combattant peut aider à identifier un besoin de modifications d’accessibilité afin que les anciens combattants puissent entrer et sortir de la maison, accéder à la salle de bain, modifier l’électricité pour accueillir l’équipement médical ou modifier les comptoirs et les éviers de la cuisine pour permettre un meilleur accès.

3. Programme de réadaptation professionnelle pour la vie autonome

Cette subvention peut être disponible pour certains anciens combattants liés au service à la recherche de services menant à un emploi ou à une vie indépendante (y compris des modifications de logement). Les anciens combattants doivent fournir une application que la VA utilise pour déterminer si le service aidera à vivre de manière plus autonome.

La Commission d’aide aux anciens combattants est disponible pour aider les anciens combattants avec des demandes ou des informations. Pour plus d’informations, appelez le bureau au 815-334-4229.

Commission d’aide aux anciens combattants : 667 Ware Road : Woodstock, IL 60098 : 815.334.4229