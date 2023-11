Possibilités de rotation des Braves en 2024

Charlie Morton attend de savoir si les Braves exerceront son option de 20 millions de dollars pour la saison 2024. Si Morton revient, il rejoindrait Fried, Spencer Strider et Bryce Elder pour occuper quatre des cinq places de la rotation. S’il ne revient pas, Atlanta serait confronté à deux rotations vides pour ’24 et peut-être trois pour ’25 si Fried finit par signer ailleurs la prochaine intersaison. [Editor’s note: The Braves have since exercised Morton’s $20 million option.]