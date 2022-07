Possédez-vous vraiment la technologie de maison intelligente que vous achetez ?

Lorsque vous achetez un produit pour la maison intelligente, qu’obtenez-vous vraiment ? De plus en plus, ce que vous achetez n’est pas seulement un produit mais un service – et les termes et conditions peuvent ne pas être aussi clairs que vous le pensez.

Une annonce surprise de la marque britannique de maisons intelligentes Hive en est un exemple. Le 11 juillet, les clients de Hive ont reçu un e-mail les informant que la marque devait cesser de vendre un certain nombre de ses produits de sécurité domestique et – ce qui est exaspérant pour les personnes qui y ont déjà investi – de couper le support des produits existants du même type, rendant fonctionnellement inutiles.

Pour certains appareils, cela se produira dès la fin de cette année, avec plus de produits rejoignant la liste l’été prochain. D’autres, comme Hive Homeshield, continueront de fonctionner jusqu’à l’été 2025.

Vous pouvez trouver la liste complète sur le site Web de Hive. Il comprend des caméras, un capteur de fuite, la détection de son Hub 360 et d’autres appareils.

Pour être clair, cela signifie que ces appareils arrêter complètement de travailler aux dates limites fixées.

Nous avons de grands projets

Incroyablement, malgré le fait que cela conduira des milliers d’appareils à la décharge, Hive a cité des raisons environnementales pour cette décision. Nous avons contacté la marque pour plus de commentaires et la réponse était simplement un copier-coller de sa déclaration officielle : « Chez Hive, nous avons de grands projets pour rendre les maisons britanniques plus vertes, nous avons donc pris la décision difficile d’arrêter notre système de sécurité intelligent. et des produits de détection de fuites.

“En tant que marque de technologie intelligente au milieu d’une crise climatique, nous savons que l’orientation doit changer et nous développerons à la place une technologie de maison intelligente qui nous aidera à nous rapprocher de la réalisation de Net Zero.”

C’est certainement une décision qui restera dans la gorge de tous ceux qui ont investi dans la technologie de la marque pour rendre leur maison plus sûre et plus sécurisée.

Considérer l’environnement et lutter contre le changement climatique sont des objectifs vitaux, mais dans ce cas, cela ressemble beaucoup à un non-sens d’entreprise pour nous.

Par tous les moyens, changez d’orientation et développez d’autres technologies de maison intelligente, mais n’aliénez pas vos clients en transformant leurs appareils coûteux en presse-papiers.

Les appareils domestiques intelligents devraient-ils fonctionner pour toujours ?

Il y a toujours un risque à acheter des produits pour la maison intelligente, que ce soit auprès d’une startup qui peut faire faillite ou d’un acteur établi. En effet, les appareils intelligents dépendent presque toujours des serveurs cloud pour fonctionner. Le produit, qu’il s’agisse d’un Amazon Echo ou de la machine à bière MiniBrew, a besoin de ces intermédiaires pour communiquer avec ses applications compagnons et faire d’autres choses comme le traitement de la parole ou le stockage de la vidéo.

Si les serveurs, dont le fonctionnement est coûteux, sont éteints, le produit de votre domicile cesse de fonctionner. Peu importe qu’il s’agisse d’une caméra de sécurité intelligente qui vous permet d’enregistrer des vidéos localement : sans ces serveurs, ni l’application ni le produit ne fonctionneront.

Hive n’est pas une startup et, bien qu’elle ait fermé ses opérations américaines et canadiennes en 2019, elle appartient toujours à Centrica, la société mère de British Gas : le plus grand fournisseur d’énergie du Royaume-Uni. Les personnes recherchant des options de sécurité intelligentes avaient toutes les raisons de croire que cette société serait parfaitement capable de continuer à fournir des services pour prendre en charge les produits qu’elle avait vendus.

Et en effet, il peut. Centrica s’attend à ce que “les bénéfices augmentent cette année”, selon un article de Bloomberg UK en mai. Un précédent article de Reuters d’avril était simplement intitulé : « Les bénéfices de Centrica doublent ».

Donc, ce n’est pas qu’il ne peut pas continuer à prendre en charge ces produits. Ce ne sera tout simplement pas le cas. Mais si nous ne pouvons pas faire confiance à une marque bien établie qui fait partie d’un groupe rentable, à qui pouvons-nous faire confiance ?

Le problème est le changement à peine reconnu dans la relation entre les marques de maisons intelligentes et les consommateurs. Avant, nous imaginions que nous achetions des produits que nous possédions et que nous pouvions utiliser jusqu’à ce que nous n’en ayons plus envie.

Maintenant, nous prenons lentement conscience que nous achetons un service attaché à un matériel. Et très souvent, nous ne tenons pas compte des conditions de ce service et, plus précisément, de la durée prévue de son exécution.

Le modèle d’abonnement optionnel

La plupart des caméras de sécurité et des sonnettes intelligentes fonctionnent actuellement avec un modèle d’abonnement optionnel. Vous pouvez acheter des produits Google et Ring et utiliser les fonctionnalités de base. Mais pour déverrouiller tout ce que fait votre produit, vous devez vous abonner.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Si vous avez acheté une caméra intérieure Hive View, par exemple, vous l’avez achetée en sachant que vous auriez accès à vos vidéos pendant 24 heures. Mais si vous vouliez qu’ils restent plus longtemps, vous devez vous abonner à Hive Video Playback et payer pour le stockage en nuage à hauteur de 3,99 £ par mois. Vraisemblablement, cela n’a pas été assez rentable pour Hive.

Une chose similaire s’est produite en 2017 avec Y-Cam, une autre marque britannique de caméras de sécurité. Il a proposé de stocker les clips vidéo de ses caméras sur une base continue de sept jours. De nombreuses personnes ont acheté plusieurs caméras à cause de cela, mais la société a ensuite fait marche arrière et a commencé à facturer le stockage en nuage, ce qui a enragé sa base d’utilisateurs.

Ring, cependant, a déployé ce modèle avec plus de succès. Les appareils abordables de la marque (enfin, au moins certains d’entre eux) et les ventes fréquentes peuvent aider, car de nombreuses personnes achètent et mettent suffisamment à niveau son service d’abonnement pour le rendre rentable.

Si vous achetez une Ring Video Doorbell Pro 2 maintenant, vous obtiendrez ses principales fonctionnalités incluses dans le prix. Mais comme avec toutes les caméras Ring, si vous souhaitez revoir, télécharger ou partager des images et pas simplement les voir en direct, vous devrez vous abonner à Ring Protect pour 3,49 £ par mois – et c’est par appareil.

Cependant, la société vient de mettre en colère son base d’utilisateurs en augmentant les prix des abonnements sans avertissement.

Jim Martin / Fonderie

Il existe encore des exceptions à ce modèle commercial : Netatmo, par exemple, fournit des produits pour la maison intelligente sans exigence d’abonnement – juste le paiement initial unique pour la caméra de sécurité ou la sonnette. Ils sont plus chers que leurs rivaux, mais le compromis pour les acheteurs est l’absence de coûts permanents.

Mais c’est de plus en plus rare. Les modèles d’abonnement optionnels sont probablement l’extrémité mince du coin. Bientôt, nous devrons peut-être repenser ce que signifie posséder la technologie.

Pour le meilleur ou pour le pire, les abonnements sont l’avenir. Et en une semaine où l’annonce par BMW d’un modèle d’abonnement qui déverrouillerait des fonctionnalités telles que des sièges chauffants pour 15 £ par mois a provoqué l’indignation, l’avenir s’annonce bien, bien pire.

Cela commence à ressembler à la technologie de réseau domestique. Les fournisseurs de haut débit et les fabricants tels que Plume et Bitdefender ne veulent pas simplement que vous achetiez le matériel : ils veulent que vous vous y abonniez.

En fin de compte, nous avons besoin que les marques de maison intelligente soient plus transparentes. Dites-nous ce que nous obtenons pour notre argent. Jusqu’à ce qu’ils le fassent, et en particulier alors que la crise du coût de la vie se poursuit, l’action surprise de Hive pourrait suffire à certaines personnes pour repenser les achats potentiels de maisons intelligentes de la marque et pour nous – en tant que critiques – être plus prudents quant à la recommandation d’appareils coûteux qui peut devenir muet à tout moment.