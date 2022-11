Possédez-vous ces désodorisants AirWick ? Arrêtez de les utiliser

Reckitt a publié un 3 novembre rappel de certains de ses désodorisants AirWick Fresh New Day dans les parfums Fresh Linen et Fresh Waters, selon la US Consumer Product Safety Commission.

Les désodorisants ont été vendus dans des magasins aux États-Unis et dans les Caraïbes entre mars et septembre et portent le code de lot B22077-NJ2 au bas de la boîte.

Il manque un inhibiteur de corrosion aux bombes aérosols. Sans l’inhibiteur, les canettes pourraient se corroder et se rompre, ce qui pourrait amener quelqu’un à se couper sur la canette. La corrosion pourrait également provoquer une fuite du spray à l’intérieur des bidons, ce qui pourrait irriter la peau et les yeux des personnes.

“Les consommateurs doivent immédiatement cesser d’utiliser les désodorisants rappelés, envelopper le produit dans plusieurs couches de papier et les éliminer conformément aux exigences nationales et locales”, a écrit la commission de sécurité.

Selon la CPSC, il y a eu cinq rapports au total de canettes de désodorisant qui fuient : deux rapports de canettes qui fuient, deux rapports de canettes rompues et un rapport de fuite et de rupture d’une canette. Aucun blessé n’a été signalé.

Reckitt offre aux consommateurs un bon pour un assainisseur d’air de remplacement gratuit. Vous devez appeler sa hotline de relations avec les consommateurs au 1-800-228-4722 et soumettre une photo de la boîte montrant le numéro de lot.