Posséder un chat pourrait doubler votre risque de schizophrénie, selon une étude : ScienceAlert

Avoir un chat comme animal de compagnie pourrait potentiellement doubler le risque de troubles liés à la schizophrénie, selon une étude récente.

Des chercheurs australiens ont mené une analyse de 17 études publiées au cours des 44 dernières années, dans 11 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

« Nous avons trouvé une association entre la possession d’un chat au sens large et une augmentation des risques de développer des troubles liés à la schizophrénie », expliqué Le psychiatre John McGrath et ses collègues chercheurs, tous du Queensland Centre for Mental Health Research, dans leur étude publiée en décembre dernier.

Cette idée selon laquelle la possession d’un chat pourrait être liée à schizophrénie le risque a été proposé dans un Étude de 1995avec exposition à un parasite appelé Toxoplasma gondii suggéré comme cause. Mais les recherches menées jusqu’à présent ont abouti à des conclusions mitigées.

Des études ont révélé que le fait d’être entouré de chats pendant l’enfance pourrait rendre une personne plus susceptible de développer une schizophrénie ; cependant, pas toutes les études j’ai trouvé une association.

Certains aussi lier l’exposition aux chats à des scores plus élevés sur des échelles qui mesurent les traits liés à la schizophrénie – qui affecte les pensées, les sentiments et les comportements d’une personne – et les expériences de type psychotique, mais encore une fois, d’autres études ne pas montrer cette connexion.

Pour obtenir une image plus claire, McGrath et son équipe affirment qu’il est nécessaire de procéder à un examen et une analyse approfondis de toutes les recherches sur ces sujets.

T. gondii est un parasite généralement inoffensif qui peut être transmis par de la viande insuffisamment cuite ou de l’eau contaminée.

Une morsure d’un chat infecté ou les excréments d’un chat infecté peuvent également transmettre T. gondii. On estime que environ 40 millions de personnes aux États-Unis peuvent être infectés, généralement sans aucun symptôme. Pendant ce temps, les chercheurs continuent de trouver de nouvelles effets étranges que peuvent avoir les infections.

Une fois à l’intérieur de notre corps, T. gondii peut s’infiltrer dans le système nerveux central et influencer les neurotransmetteurs. Le parasite a été lié aux changements de personnalitél’apparition de symptômes psychotiques et certains troubles neurologiques, dont la schizophrénie.

Cependant, un lien ne prouve pas T. gondii provoque ces changements ou que le parasite a été transmis à un humain par un chat.

La nouvelle analyse de 17 études trouvé « une association positive significative entre la possession d’un chat au sens large et un risque accru de troubles liés à la schizophrénie ».

« Après ajustement des covariables, nous avons constaté que les individus exposés aux chats avaient environ deux fois plus de risques de développer une schizophrénie », a déclaré l’équipe. expliqué.

Il y a quelques points importants à garder à l’esprit ici, comme le fait que 15 des 17 études étaient des études cas-témoins. Ce type de recherche ne peut pas prouver de lien de cause à effet et ne prend souvent pas en compte les facteurs qui auraient pu affecter à la fois l’exposition et le résultat.

Un certain nombre des études examinées étaient de faible qualité, ce que soulignent également les auteurs.

Les résultats n’étaient pas cohérents d’une étude à l’autre, mais celles de meilleure qualité suggéraient que les associations dans les modèles non ajustés pourraient être dues à des facteurs qui auraient pu influencer les résultats.

Une étude a révélé Il n’existe pas de lien significatif entre le fait de posséder un chat avant l’âge de 13 ans et le développement ultérieur d’une schizophrénie, mais un lien significatif a été trouvé en limitant la possession d’un chat à une période spécifique (de 9 à 12 ans). Cette incohérence suggère que la période cruciale pour l’exposition aux chats n’est pas clairement définie.

UN étudier aux États-UnisUne étude réalisée auprès de 354 étudiants en psychologie n’a pas permis d’établir de lien entre le fait de posséder un chat et les scores de schizotypie. Cependant, les personnes ayant subi une morsure de chat avaient des scores plus élevés que celles qui n’en avaient pas subi.

Une autre étudequi comprenait des personnes avec et sans troubles mentaux, ont découvert un lien entre les morsures de chat et des scores plus élevés aux tests mesurant certaines expériences psychologiques. Mais ils ont suggéré d’autres agents pathogènes tels que Pasteurella multocida peut-être en est-il responsable à la place.

Les chercheurs conviennent qu’une recherche plus approfondie et plus approfondie est nécessaire avant de pouvoir formuler des interprétations définitives.

« En conclusion, notre étude soutient l’idée d’une association entre la possession d’un chat et les troubles liés à la schizophrénie », ont déclaré les auteurs. a écrit.

« Il est nécessaire de réaliser davantage d’études de haute qualité, basées sur des échantillons larges et représentatifs, pour mieux comprendre la possession d’un chat comme facteur de risque potentiel pour les troubles mentaux. »

L’étude a été publiée dans Bulletin sur la schizophrénie.

Une version antérieure de cet article a été publiée en décembre 2023.