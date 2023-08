Pospisil de Vernon éliminé des qualifications de l’US Open

Vasek Pospisil n’a pas pu passer le deuxième tour des qualifications de l’US Open.

La star du tennis de Vernon a perdu 6-3, 4-6, 2-6 face à l’Américain Zachary Svajda, vendredi 25 août, dans un match retardé la veille.

Pospisil a réussi neuf as dans le match, mais a également commis six doubles fautes et n’a réussi que 2 sur 10 aux balles de bris. Svajda avait un avantage de 63-48 pour les points de service gagnés.

Mercredi, au premier tour des qualifications, Pospisil a défait l’Espagnol Pedro Martinez 7-6, 6-7, 6-4.

L’US Open débute lundi et se poursuivra jusqu’au 10 septembre.

Brendan Shykora

TennisVernon