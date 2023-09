Pospisil de Vernon aide le Canada à vaincre les Italiens en Coupe Davis

Équipe Canada, qui cherche à répéter son titre de champion de la Coupe Davis, a connu une journée extraordinaire sur le terrain pour débuter sa défense, en battant l’Italie hôte dans les trois matchs.

À l’approche de la finale de la Coupe Davis, le Canada semblait sérieusement en sous-effectif, sans ses piliers Denis Shapovalov (numéro 31 mondial), Félix Auger-Aliassime (numéro 14) et Milos Raonic, récemment rajeuni (finaliste de Wimbledon 2016).

À leur place se trouvaient les jeunes Alexis Galarneau (24 ans), Gabriel Diallo (21 ans) et le rusé vétéran de Vernon, Vasek Pospisil.

Galarneau a commencé la journée en battant le numéro 38 mondial Lorenzo Sonego 7-6 (8), 6-4, avant que Diallo ne poursuive la surprise en éliminant le numéro 18 mondial Lorenzo Musetti, 7-5, 6-4.

La foule stupéfaite de Bologne, en Italie, n’avait pas grand-chose à célébrer puisque lors du dernier match de la journée, Pospisil a fait équipe avec Gelarneau pour remporter leur match de double 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) contre Matteo Arnaldi et Simone Bolleli.

Le Canada fait partie du groupe A avec l’Italie, le Chili et la Suède pour débuter la finale à 16 équipes. Les deux premiers de chaque groupe accèdent au tour suivant, au cours duquel les huit dernières équipes s’affronteront pour le championnat à Malaga, en Espagne, en novembre.

Le prochain rendez-vous au programme est un rendez-vous avec les Suédois le jeudi 14 septembre. La Suède vient de remporter une performance de 0-3 contre les Chiliens. Denis Shapovalov devrait s’habiller jeudi.

Plus d’informations et un calendrier complet des résultats sont disponibles sur daviscup.com.

