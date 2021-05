Position en séries éliminatoires menacée alors que les Blazers affrontent Jazz | Nouvelles de la NBA

Les Utah Jazz et Portland Trail Blazers savent qu’ils seront tous les deux en séries éliminatoires, mais aucune des deux équipes ne sait encore à quel endroit ils se trouveront.

La situation est un peu plus claire pour le Jazz (50-19) alors que les équipes entament leur match de mercredi soir à Salt Lake City.

L’Utah peut décrocher la tête de série n ° 1 au classement général s’il dépasse Portland, Oklahoma City et Sacramento dans la course d’étirement. Le Jazz ne terminera pas plus bas que le n ° 2 de la Conférence Ouest si d’autres scénarios avec le seul autre concurrent de tête, les Phoenix Suns (48-20), se jouent.

Portland (40-29), quant à lui, peut se retrouver aux cinquième ou sixième positions préférées ou à la redoutée 7e place à l’Ouest. Ce dernier obligerait les Trail Blazers à participer à l’événement Play-In à quatre équipes pour avoir la possibilité d’obtenir l’une des deux dernières places du tableau principal des éliminatoires de l’Ouest.

















2:01



Faits saillants des Los Angeles Lakers contre les Portland Trail Blazers lors de la 20e semaine de la NBA



Les Blazers éviteraient les Lakers de Los Angeles (38-30), actuellement en 7e position, et éviteraient le Play-In avec deux victoires lors de leurs trois derniers matchs. Seul problème? Portland joue à Phoenix jeudi soir après une visite consécutive dans l’Utah, et les Blazers accueillent les Denver Nuggets en séries éliminatoires lors de la finale de la saison régulière de dimanche.

«J’adore ça», a déclaré Norman Powell de Portland, interrogé sur la course en séries éliminatoires.

«Nous contrôlons notre propre destin et j’adore ça. J’en ai fait partie à Toronto à plusieurs reprises, même en séries éliminatoires, ce n’est pas nouveau pour moi. J’ai hâte de disputer ces trois derniers matchs.

















2:02



Faits saillants du voyage des Houston Rockets aux Portland Trail Blazers lors de la 21e semaine de la NBA



Les Blazers ont remporté quatre victoires consécutives et huit sur neuf pour se mettre dans une position enviable.

Du côté moins brillant, l’Utah a battu Portland de 19,5 points en moyenne lors de ses deux premières rencontres cette saison, remportant le match d’ouverture de la saison à Portland le 23 décembre et un autre match à Salt Lake City le 8 avril.

Les Jazz entrent dans ce match après avoir connu leur séquence de cinq victoires consécutives à Golden State lundi soir.

Après avoir tenu Stephen Curry au tir à 10 sur 24, dont 2 en 12 à trois points. pendant la majeure partie de la nuit, le garde superstar a épuisé un jeu décisif à trois points dans les dernières secondes de la victoire 119-116 des Warriors.

















2:08



Stephen Curry joue pour les Golden State Warriors avec 36 points dans leur victoire sur les Utah Jazz à la semaine 21 de la NBA



« Je pensais que la défense sur le demi-terrain avait fait un très bon travail avec Steph et ces gars-là », a déclaré le centre de jazz Rudy Gobert après avoir marqué 10 points et 16 rebonds.

« Cela se résume aux détails. Je pense que c’était un bon test pour nous. Nous avons manqué. Nous pourrions les revoir. »

Une fois de plus, le Jazz a joué sans les gardes All-Star blessés Donovan Mitchell et Mike Conley. Même ainsi, l’Utah a eu une chance de gagner, y compris en détenant une avance tardive, grâce à l’explosion de 41 points de Jordan Clarkson et à 27 points pour Bojan Bogdanovic.

















2:18



Faits saillants de l’affrontement entre l’Utah Jazz et les Golden State Warriors lors de la 21e semaine de la NBA



Mitchell (cheville) et Conley (ischio-jambiers) seront également absents du match des Trail Blazers, et le Jazz a annoncé que Mitchell ne reviendrait pas en saison régulière.

Portland a marqué un record de franchise de 50 points au premier quart de sa victoire 140-129 contre Houston lundi. Les Blazers ont été menés par Damian Lillard, qui a récolté 34 points, neuf rebonds et six passes. Powell et CJ McCollum ont chacun marqué 28 points.