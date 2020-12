Liverpool serait détendu après une interview accordée par Mohamed Salah aux médias espagnols dans laquelle il discutait de son avenir au club.

Salah a récemment accordé une rare interview au quotidien espagnol AS, qui a été publiée samedi matin avant le voyage de Liverpool à Crystal Palace.

L’Égyptien a ensuite été nommé sur le banc pour le match à Selhurst Park, ce qui a amené certaines personnes à suggérer que Klopp l’avait laissé tomber pour certains de ses commentaires.

Salah avait déclaré qu’il était « déçu » de ne pas être nommé capitaine de Liverpool pour le récent voyage de la Ligue des champions au FC Midtjylland, avec le brassard allant à Trent Alexander-Arnold, tout en ajoutant que la possibilité d’un nouveau contrat était quelque chose qui était entre les mains du club.

L’attaquant a également décrit les prétendants Barcelone et le Real Madrid comme des « meilleurs clubs », le duo de la Liga ayant de nouveau été lié au joueur de 28 ans.

Un rapport de The Athletic affirme que Klopp avait décidé de reposer Salah pour le match contre le Palace avant même le coup d’envoi de l’affrontement de mercredi à domicile contre Tottenham, dans lequel l’Egyptien a marqué le premier match de Liverpool.

Samedi, il a quitté le banc peu de temps avant l’heure à Selhurst Park et a ensuite marqué deux buts pour porter son total à 13 en Premier League – deux de plus que tout autre joueur.

Après le match, Klopp a dit « [It was the] première fois depuis un moment, nous avons eu l’occasion [to change].