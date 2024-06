Position de transfert d’Everton exposée sur les accords avec Armando Broja et Wilfred Ndidi

Everton ne conclut aucun accord pour Armando Broja ou Wilfred Ndidi.

Un rapport affirmait qu’Everton faisait pression pour signer Armando Broja, 22 ans, qu’ils étaient en contact quotidien avec Chelsea avec un paquet de 30 millions de livres sterling discuté et que les chefs de Goodison Park espéraient une percée rapide.









Cependant, ECHO comprend que toute discussion sur des accords d’une telle ampleur est loin d’être pertinente jusqu’à ce que les problèmes de propriété d’Everton soient résolus. Les Blues envisageaient Broja à l’été 2022 lorsque Frank Lampard était aux commandes, mais il n’y aura pas de décision imminente pour l’attaquant qui se dirige vers l’Euro 2024, l’Albanie n’ayant pas réussi à marquer lors de huit matches de Premier League en prêt dans l’ouest de Chelsea. Londres est voisine de Fulham cette année.





Un autre article indiquait qu’Everton envisageait de recruter le milieu de terrain de Leicester City, Wilfred Ndidi, pour un transfert gratuit cet été alors que le contrat du Nigérian expire à la fin de ce mois et qu’il est considéré comme un remplaçant idéal pour Amadou Onana si l’international belge partait. . Cependant, le directeur du football, Kevin Thelwell, a clairement indiqué qu’un modèle de football durable doit être construit sur des échanges astucieux, à l’intérieur et à l’extérieur du club, et que des options prudentes telles que Kalvin Phillips, un prêt potentiel de Manchester City, sont sur la liste de Sean Dyche. radar, il n’y a aucun intérêt pour Ndidi qui est au King Power Stadium depuis janvier 2017.