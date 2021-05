Poshmark (POSH) Q1 2021 bat les résultats

Les actions Poshmark ont ​​chuté de plus de 11% en négociation prolongée mercredi après que le détaillant d’occasion a déclaré que ses ventes du deuxième trimestre pourraient être plus faibles que ce qu’il avait annoncé au trimestre précédent, signe que sa croissance pourrait commencer à ralentir.

La société a déclaré que les ventes du premier trimestre avaient augmenté de 42% par rapport à il y a un an pour atteindre 81 millions de dollars. Cependant, il s’attend à des revenus au deuxième trimestre de l’ordre de 79 millions de dollars à 81 millions de dollars. Les analystes recherchaient un chiffre d’affaires de 79,3 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

Voici comment Poshmark a fait pour la période close le 31 mars, par rapport à ce que les analystes prévoyaient, à l’aide d’une enquête Refinitiv:

Perte par action: 33 cents ajustés contre 42 cents attendus

Chiffre d’affaires: 81 millions de dollars contre 77,2 millions de dollars attendus

La perte nette de Poshmark s’est élargie à 74,5 millions de dollars, ou 1,19 $ par action, après une perte de 11 millions de dollars, ou 89 cents par action, un an plus tôt. Hors charges non récurrentes, il a perdu 33 cents par action, moins que la perte de 42 cents que les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient.

Les revenus ont atteint 81 millions de dollars contre 57,1 millions de dollars un an plus tôt, dépassant les estimations des analystes pour 77,2 millions de dollars.

Fondée en 2011, la place de marché en ligne de la société pour les vêtements, chaussures et accessoires d’occasion s’apparente à eBay et Etsy. Poshmark met en relation les acheteurs avec les vendeurs, qui répertorient souvent les articles de leur propre placard, et gagne de l’argent en prenant une part de chaque transaction.

Les jeunes consommateurs mènent une transition vers ces types de marchés Internet pour les biens d’occasion. Les mentions de friperies et de consignations se classaient au 10e rang sur une liste des endroits préférés des adolescents pour acheter des vêtements, contre 23e un an plus tôt, selon l’enquête semestrielle Gen Z de Piper Sandler publiée en avril. Certains préfèrent ces magasins pour les prix avantageux, tandis que d’autres y voient un moyen d’être plus conscient de l’environnement.

Au cours du premier trimestre, le nombre d’acheteurs actifs sur le site a augmenté de 18% par rapport à l’an dernier pour s’établir à 6,7 millions. Un acheteur actif est un utilisateur unique qui a acheté au moins un article de Poshmark au cours des 12 derniers mois, quels que soient les retours et les annulations.

Poshmark continue d’innover et de s’étendre à de nouvelles catégories et régions. Au premier trimestre, elle a lancé une catégorie d’animaux de compagnie et a étendu ses activités en Australie, marquant ainsi sa deuxième entreprise à l’étranger. Il a également commencé à permettre aux utilisateurs de vendre et de commercialiser leurs produits par le biais de courts clips vidéo en plus de photos fixes.

Poshmark a déclaré qu’il s’attend à un BAIIA ajusté compris entre 1,5 million de dollars et 2,5 millions de dollars.

«Il y a un véritable changement significatif alors que les gens se préparent à la réouverture», a déclaré Manish Chandra, fondateur et PDG, lors d’un entretien téléphonique. « Donc, nous sommes plutôt optimistes que lorsque les gens sortent, sortent à des rendez-vous, partent en voyage, vont à des mariages – la demande de vêtements, à la fois du côté de la demande et du côté de l’offre, s’accélère. »

Chandra a déclaré que les recherches de « hauts courts » avaient doublé en mars par rapport à il y a un an. Les recherches de « shorts en jean » ont augmenté de 85%, a-t-il dit, alors que les gens visitaient Poshmark pour acheter des vêtements pour socialiser à nouveau.

Les actions Poshmark ont ​​fait leurs débuts au Nasdaq le 14 janvier à 97,50 $ par action. L’action a chuté depuis, atteignant un creux infrajournalier de 36,11 $ le 20 avril. Les actions se négociaient mercredi autour de 44,22 $.

Parmi les autres acteurs du secteur, citons le site de consignation de luxe TheRealReal, le revendeur de baskets StockX et les friperies virtuelles Depop ainsi que ThredUp. StockX a achevé le mois dernier un nouveau cycle de financement à une valorisation de 3,8 milliards de dollars et devrait entrer en bourse plus tard cette année.

Retrouvez l’intégralité de la publication des résultats de Poshmark ici.