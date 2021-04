Posh Bentley autrefois détenue par la reine et utilisée à Buckingham Palace pourrait être la vôtre pour 180000 £

Un BENTLEY appartenant autrefois à la reine et utilisé au palais de Buckingham est maintenant en vente au public.

La magnifique Mulsanne vert foncé utilisée par Sa Majesté jusqu’en 2015 pourrait être la vôtre – si vous avez 180000 £ à revendre.

La Bentley verte est en vente à 180000 £ Crédits: Pistonheads

Les intérieurs magnifiques de la voiture extrêmement rare Crédits: Pistonheads

Sa Majesté est connue pour avoir utilisé deux voitures identiques en même temps Crédits: Pistonheads

La voiture a été utilisée par la reine au palais de Buckingham entre 2013 et 2015, avant d’être mise hors service de l’usage royal.

Avec un historique de service impeccable et un ancien propriétaire rare, la voiture est parfaite pour les collectionneurs passionnés de Bentley.

Sa Majesté est connue pour avoir utilisé deux voitures identiques en même temps: une à Windsor et une dans sa résidence à Londres.

Piston Heads a vendu la Queen’s Windsor Mulsanne en 2019 – et affirme que c’est désormais un «grand honneur de présenter la deuxième voiture à vendre».

La liste se lit comme suit: « C’est avec grand plaisir que nous sommes en mesure de présenter sur le marché un exemple très spécial du dérivé de Bentley Mulsanne.

Le superbe véhicule a été commandé pour un usage royal en 2013 Crédits: Pistonheads

La voiture est répertoriée pour un peu moins de 180000 £ Crédit: Autotrader.co.uk

La voiture roule impeccablement, selon le vendeur Crédit: Autotrader.co.uk

«Cette automobile Bernato Green appartenait officiellement à SM la reine Elizabeth II et était en service avec la maison royale de 2013 à 2015, son usage exclusif étant de transporter Sa Majesté.

«Sa peinture extérieure Banarto Green est associée à une peau principale en ficelle et complétée par des placages de ronce de noyer pour sa garniture et aussi les panneaux de porte.

« Ce véhicule constituerait un ajout exceptionnel à toute collection et il est extrêmement rare de trouver une voiture avec une telle provenance et histoire, en particulier lorsqu’elle est liée à notre monarque le plus ancien. »

La Mulsanne a été entretenue exclusivement par Jack Barclay Bentley alors qu’elle était au service de la reine – et a été renvoyée chez Bentley Motor Cars en 2015.

Et le véhicule est en vente pour 179 850 £ – après avoir parcouru seulement 2 000 milles.

Le siège arrière de la Bentley – où la reine s’asseyait pour se rendre à des engagements à Londres Crédits: Pistonheads

La reine Elizabeth conduit au numéro 10 Downing Street dans la voiture Crédits: Getty

Mais l’incroyable faible kilométrage n’est peut-être pas surprenant, car il n’y a probablement pas vraiment loin à parcourir à Londres lorsque vous êtes chef de l’État.

La famille royale a une histoire avec Bentley – le prince Andrew quittant les funérailles de son père plus tôt ce mois-ci dans un tout nouveau véhicule.

Le duc d’York, qui a quitté ses fonctions royales il y a 18 mois, a été aperçu pour la première fois dans la Bentley Flying Spur verte de 220 000 £.

Le moteur de 200 mph a quitté le château de Windsor avec Andrew, 61 ans, à l’arrière alors qu’il se dirigeait vers la maison voisine du Royal Lodge qu’il partage avec son ex-femme Sarah Ferguson, également âgée de 61 ans.

La berline était bleue lors de la livraison en septembre.

Il l’a fait repeindre en vert de course britannique et lui a délivré son assiette personnalisée.

Il remplace sa précédente Bentley dans sa flotte de voitures de luxe, qui comprend un Range Rover hybride essence de 115000 £.

Sa Majesté voyageant dans la Bentley verte Crédits: Getty

La peinture extérieure Banarto Green est associée à une peau principale en ficelle Crédits: Pistonheads

La voiture n’a parcouru que 2000 miles – et est en vente pour 180000 £ Crédits: Pistonheads