Posez vos questions pour Miriam Margolyes

Avec une carrière qui s’étend sur près de 50 ans, il peut être difficile de déterminer votre moment préféré de Miriam Margolyes. Peut-être vous souvenez-vous de sa performance gagnante du Bafta en tant que Mme Mingott dans The Age of Innocence de Martin Scorsese ? Comme Lady Whiteadder, qui apprécie les navets grossiers, dans Blackadder ? Ou en tant que professeur Sprout dans la franchise Harry Potter ?

L’actrice juive, favorable aux travaillistes, parle ouvertement de sa politique depuis ses jours à Oxford, alors quand il s’agit d’interviews, elle est de la poussière d’or. Elle expliqué à Graham Norton comment, euh, “excitée sexuellement”, elle a d’abord rencontré Sir Laurence Olivier et dit Daniel Radcliffe combien il avait “mûri” depuis qu’ils avaient travaillé ensemble pour la première fois. En octobre, elle a dit à Radio 4 exactement ce qu’elle pensait de Jeremy Hunt. Et maintenant elle fait face Le grand “don” gay pour organiser la Coupe du monde 2030 dans un pays hôte ami des LGBTQ+, une campagne qui a actuellement recueilli plus de 15 000 £.

Dans cet esprit, Margolyes a gentiment proposé de répondre à vos questions sur ce que vous vouliez. Alors réfléchissez et postez ci-dessous avant midi le vendredi 30 décembre et nous imprimerons ses réponses le vendredi 6 janvier 2023.