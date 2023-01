Posez vos questions pour De La Soul

Pendant des années, les fans ont réclamé que les premiers travaux du trio hip-hop emblématique de New York De La Soul soient mis sur les services de streaming. En raison de problèmes de droits, d’autorisation d’échantillons et de redevances, des albums fondamentaux tels que 3 Feet High and Rising de 1989 et De La Soul Is Dead de 1991 ont été absents d’Internet pendant des années, au grand dam de quiconque s’intéresse le moins du monde à l’or. -musique rap de l’âge. Tout cela change en mars, lorsque les six premiers disques du groupe seront enfin diffusés en streaming.

Ce sera certainement un moment décisif dans une carrière qui en a déjà été remplie. Un succès retentissant dès sa sortie, 3 Feet High and Rising a instantanément cimenté les rappeurs Posdnuos, Trugoy et Maseo comme trois des MC les plus spirituels et les plus innovants en activité, et a fourni un contrepoint effervescent et unique au gangsta rap qui dominait la culture hip-hop à l’époque. Samplant des artistes aussi disparates que Johnny Cash, Funkadelic et Steely Dan, 3 Feet High and Rising a été reconnu comme une énorme influence sur de nombreux artistes qui ont suivi.

Il a préparé le terrain pour les disques intelligents et radicaux qui ont suivi, y compris le plus sombre De La Soul Is Dead, qui a été controversé à sa sortie mais a ensuite trouvé un public culte, et Buhloone Mindstate de 1993, qui a embrassé le côté bizarre du groupe et a attiré contagieux. s’accroche à des grooves non conventionnels et à des collaborations inattendues.

Pendant le reste des années 90 et 2000, De La Soul a continué à sortir de la musique et à marcher sur son propre tambour étrange et psychédélique, critiquant le climat hip-hop cynique et trop commercial sur Stakes Is High en 1996 et collaborant avec des beatmakers influents tels que J Dilla sur leurs albums Art Official Intelligence. En 2005, ils ont trouvé un tout nouveau public lorsqu’ils ont participé au hit Feel Good Inc. de Gorillaz, pour lequel ils ont remporté leur premier Grammy ; il a marqué le début d’un partenariat fructueux entre les deux groupes, qui ont clairement identifié un fil conducteur entre leur esthétique fantastique et décalée.

En 2016, De La Soul a prouvé qu’ils étaient toujours aussi vitaux et intéressants avec And the Anonymous Nobody, un album financé par Kickstarter qui les a vus collaborer avec d’autres excentriques pop tels que David Byrne, Snoop Dogg et Little Dragon.

Désormais, une toute nouvelle génération est sur le point de retomber amoureuse du trio, grâce à l’arrivée le 3 mars de leur œuvre classique sur les plateformes de streaming. Pour fêter ça, nous vous donnons la chance de demander à Posdnuos, Trugoy et Maseo tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur De La Soul. Peut-être que vous voulez savoir s’ils pensent que leur concept de l’ère Daisy – “le son intérieur, vous tous” – est applicable à l’ère TikTok. Peut-être voulez-vous savoir s’ils sont toujours en contact avec les autres membres du groupe Native Sound, ou quel échantillon ils aimeraient utiliser, mais n’ont pas encore trouvé le bon endroit. Quelle que soit la question, ils sont là pour y répondre – postez vos questions ci-dessous avant midi GMT le vendredi 27 janvier et nous choisirons les meilleures pour leur poser.