Posez vos questions à l’expert en langage corporel Judi James sur Meghan Markle et le prince Harry

Rejoignez l’expert en langage corporel Judi James et Pandora Forsyth, rédacteur en chef des médias sociaux de The Mirror, plus tard dans la journée, pour un livestream spécial décrivant le langage corporel du prince Harry et de Meghan Markle.

Judi discutera avec Pandora à 14 heures aujourd’hui (lundi 1er mars) sur la page Facebook du Daily Mirror pour discuter de la récente apparition du couple avec James Corden sur The Late Late Show de l’autre côté de l’étang.

Ils aborderont également la rencontre entre Harry et Meghan, qui n’a pas encore été diffusée, avec la légende de l’interview américaine Oprah Winfrey.

Harry et Meghan ont récemment rendu leurs titres et patronages à la reine après avoir confirmé qu’ils ne reviendraient pas à la vie en tant que membres de la famille royale actifs.

Ils avaient reculé que la famille royale supérieurs en Janvier 2020, et ont depuis fait le déplacement en Californie.

Dans la bande-annonce, Oprah dit: « Je veux juste faire comprendre à tout le monde qu’il n’y a pas de sujet qui soit interdit. »

Assurez-vous de vous connecter à 14 heures aujourd’hui pour avoir la chance de poser vos questions à Judi.

* L’émission spéciale sur le langage corporel royal sera mise en ligne à 14h sur www.facebook.com/dailymirror