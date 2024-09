Posez vos questions à Isabelle Huppert | Cinéma

La France en compte un certain nombre grandes dames Le cinéma est un domaine qui a beaucoup à offrir, avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche et Isabelle Adjani. Mais aucune ne peut rivaliser avec Isabelle Huppert, qui est en pleine forme à l’aube de ses 70 ans, soit sa sixième décennie de carrière en tant qu’actrice vedette. Tendue et fougueuse, tout en étant à la fois autonome et dure comme un clou, la personnalité d’actrice d’Huppert a contribué à une série de chefs-d’œuvre – et même si le film qui l’entoure n’est pas si génial, elle est toujours magnifique à regarder.

Avec tant de films incroyables, qui remontent aux années 1970, il est difficile d’en choisir quelques-uns, mais nous allons essayer : les premiers films qui ont attiré l’attention, comme La Dentellière et Le Juge et l’Assassin, qui ont évolué vers des rôles principaux à part entière dans Loulou et Madame Bovary de Claude Chabrol. Ensuite, les films vraiment extraordinaires : La Cérémonie, le thriller domestique effrayant de Ruth Rendell ; le traumatisant et traumatisant La Pianiste réalisé par Michael Haneke ; l’acier White Material de Claire Denis ; et, bien sûr, le thriller de viol transgressif Elle de Paul Verhoeven, pour lequel elle a été nommée aux Oscars.

Huppert aime aussi les collaborations : elle a tourné de nombreux films avec Chabrol, Haneke, Bertrand Blier – et François Ozon, le réalisateur de son nouveau film, Le Crime est à moi, un thriller d’époque dans lequel elle incarne une star du cinéma muet sur le déclin, sorti le 18 octobre au Royaume-Uni et en Irlande. (En 2002, elle avait joué dans la comédie musicale policière 8 femmes d’Ozon.)

Alors, qu’aimeriez-vous demander à Huppert lors de son interview avec le Guardian ? Peut-être quelque chose à propos de La Porte du Paradis, pas son premier film en langue anglaise mais celui qui a marqué la fin de l’ère du cinéma d’auteur américain ? Ou comment c’était de travailler avec Jean-Luc Godard ? Quelles que soient vos idées, n’hésitez pas à laisser une question dans les commentaires avant 16h le mardi.