La star de Black Panther, Letitia Wright, a été brûlée en tant qu’anti-vaxxer dans l’intention de «tuer des gens» après avoir partagé une vidéo qui remettait en question l’efficacité des vaccins Covid-19.

Jeudi, l’actrice guyanaise de 27 ans a tweeté une vidéo intitulée: « Vaccin Covid-19, devrions-nous le prendre? »

Le lien a conduit à un programme d’une heure hébergé par Tobi Arayomi, décrit ci-dessous la vidéo en tant que chrétien « Prophète, » conférencier et auteur. Arayomi a émis l’hypothèse que les vaccins à venir pourraient être nocifs, arguant que leur cycle de production de moins d’un an est trop court.

«J’ai toujours été sceptique à l’égard des vaccins», Arayomi dit, avant de comparer les projets anti-Covid à la thalidomide, un médicament sédatif produit dans les années 1950 qui a été prescrit aux femmes enceintes pour les nausées matinales et qui a tristement causé des malformations congénitales chez des milliers d’enfants.

Wright a tweeté la vidéo avec un emoji de mains en prière et s’est rapidement retrouvée attaquée, prenant même le feu ami des coéquipiers des « Avengers ».

«Des ordures chaudes. … Je ne défendrais jamais personne en publiant ça, » a commenté Don Cheadle, une autre star de Marvel. Il a ajouté qu’il ne le ferait toujours pas «La jeter» par-dessus.

Cheadle a terminé le tweet en disant qu’il « n’avait aucune idée » sur les opinions de Wright sur les vaccins, et prendra cette conversation « Hors Twitter. »

Jésus … vient de faire défiler. déchets chauds. chaque fois que je m’arrêtais et écoutais, lui et tout ce qu’il disait sonnait fou et fkkkd. Je ne défendrais jamais personne en publiant ça. mais je ne la jetterai toujours pas pour ça. le reste je vais enlever Twitter. n’avait aucune idée. https://t.co/7uDlP1xwDL

– Don "bruh, tu as perdu" Cheadle (@DonCheadle) 4 décembre 2020