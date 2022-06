Posez ces 5 petites questions pour être « plus réelles et moins gênantes », déclare un expert de la prise de parole en public

Voici cinq questions que les personnes douées pour les conversations informelles utilisent pour paraître plus réelles et moins gênantes :

Faire de petites conversations mémorables ne nécessite pas tant un style ou une créativité révolutionnaire que de la sensibilité et de la compréhension. Comme un coach de prise de parole en public , je dis toujours aux gens de penser à trouver un terrain d’entente. Ton but? Faites preuve d’intelligence émotionnelle. Prenez un risque, mais ne soyez pas menaçant.

Les petites conversations sont souvent rejetées comme étant inutiles et anxiogènes. Soit les gens veulent se lancer directement dans une vraie conversation, soit ils veulent rentrer chez eux. Mais certaines des relations les plus importantes commencent par une conversation informelle.

Cela se prête à de nombreuses questions de suivi. Le mauvais travail devait avoir eu lieu quelque part (“Où?”). Et cela incluait sans aucun doute des devoirs horribles (“Qu’est-ce qu’ils étaient?”) et un patron hideux (“Ils ont fait Quel? Personne ne les a arrêtés?”).

Cette question a une infinité de variantes : “Est-ce que tu t’amuses ?” « N’est-ce pas génial ? « Comment se passe votre été ? » “As-tu froid?” “Qu’est-ce que tu préfères, le [X thing in the room] ou la [other X thing in the room]?” “Je pensais juste à la conférencière principale et à ce qu’elle a dit à propos de [X]. Avez-vous remarqué cela ?”

Tous ces éléments sont excellents car ils permettent une connexion facile. Avec un étranger, vous pouvez réfléchir à quelque chose qui vous arrive à tous les deux et les mettre plus à l’aise dans le processus.