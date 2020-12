À partir du 15 janvier, deux gazoducs pour Nord Stream 2 seront posés et creusés par le navire de pose de canalisations Fortuna, assisté par les navires de construction Baltic Explorer et Murman et d’autres navires de ravitaillement, a déclaré l’Autorité maritime danoise (DMA) sur son site Web sur 22 décembre.

Les travaux sur le gazoduc dirigé par Gazprom entre la Russie et l’Allemagne ont été interrompus il y a près d’un an en raison de la menace de sanctions américaines contre les poseurs de canalisations. La loi originale intitulée Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019 (PEESA) ciblait les fournisseurs de navires poseurs de canalisations pour la construction de pipelines d’exportation d’énergie russes impliqués dans la construction de Nord Stream 2, TurkStream ou de tout projet qui succède à l’un ou l’autre. Les mesures s’appliquent à la pose de tuyaux à des profondeurs de 100 pieds ou plus. Cela a contraint la société suisse-néerlandaise Allseas Group à suspendre immédiatement son pipeline en décembre 2019 et à quitter le projet.

Gazprom, qui a cherché à achever seul le secteur restant du gazoduc dans les eaux danoises, prévoit d’utiliser des navires avec des ancres – comme le Fortuna – ou des navires dotés de capacités de positionnement dynamique pour terminer la pose de la canalisation.

«Nous ne sommes pas en mesure de fournir les détails de la construction», a déclaré un porte-parole de Nord Stream 2 à New Europe le 23 décembre. «Nous nous référons à l’avis aux navigateurs de l’Autorité maritime danoise (DMA) sur le site http: // nautiskinformation .soefartsstyrelsen.dk / # / messages / table sous NM-896-20. Tous les travaux de construction sont mis en œuvre en totale conformité avec les permis existants », a ajouté le porte-parole.

Katja Yafimava, un chercheur principal à l’Oxford Institute for Energy Studies, a déclaré à New Europe le 23 décembre que cela signifie que Nord Stream 2 avait l’intention d’utiliser Fortuna pour la pose de canalisations au moins dans une partie des zones économiques exclusives danoises (ZEE), peut-être en eaux moins profondes. «Cela serait conforme au permis danois modifié du Nord Stream 2, qui permet l’utilisation d’un navire avec des ancres comme Fortuna« indépendamment ou en combinaison »avec un autre navire, qui pourrait être un navire équipé d’un système DP. Ainsi, il ne peut être exclu qu’un autre navire puisse être ajouté à un stade ultérieur », a déclaré Yafimava, ajoutant que cela suggère également que Nord Stream 2 a souscrit une assurance pour les travaux de pose de canalisations dans la ZEE danoise, car cela est exigé par le permis danois.

Lors de sa conférence de presse annuelle, le président russe Vladimir Poutine a rappelé qu’il reste environ 165 kilomètres pour terminer le Nord Stream 2. «Ça y est, c’est presque terminé. Je pense que nous finirons le travail », a-t-il déclaré.

Mais sénateur américain Ted Cruz, qui est coparrain de l’amendement à la Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), a déclaré qu’un pipeline achevé à 95% est un pipeline achevé à 0%. «Pour l’instant, ce n’est qu’un morceau de métal au fond de l’océan», a-t-il déclaré.

Les sponsors de la loi PEES visant à bloquer l’achèvement de Nord Stream 2, ont ajouté un amendement à la NDAA qui rendra plus difficile pour le monopole gazier russe Gazprom d’achever le projet. La NDAA, amendement inclus, a été approuvée par la Chambre et le Sénat et attend le président Donald J. Trumpla signature de devenir loi.

Chris Weafer, co-fondateur de Macro-Advisory à Moscou, a déclaré que l’amendement NDAA ajouterait du temps et des coûts mais ne bloquerait pas le projet. «Même si les nouvelles sanctions sont plus restrictives, il est encore plus probable qu’elles ne soient pas suffisantes pour l’empêcher», a-t-il déclaré.

Selon Weafer, malgré certaines affirmations selon lesquelles l’amendement NDAA est suffisamment fort pour finalement tuer le projet Nord Stream 2, la réalité est que le libellé est plus faible que ce que l’on craignait. «Gazprom a eu suffisamment de temps pour mettre en place l’équipement technique dont il a besoin et pour préparer des alternatives en matière d’assurance, de certification, etc. Même en supposant que la NDAA ne fasse pas l’objet d’un veto et que cela reste un point d’interrogation, l’amendement ne devrait pas empêcher l’achèvement du pipeline », A déclaré Weafer.

Un point très important est ce qui ne figure pas dans l’amendement NDAA, a souligné l’expert basé à Moscou. «Il n’inclut pas de sanctions directes contre les entreprises impliquées dans la construction des pipelines et il oblige le gouvernement américain à consulter ses« alliés »- l’UE, la Suisse, la Norvège – avant de prendre une mesure majeure. Cette «dérogation à la sécurité nationale» n’est pas exceptionnelle car elle est standard dans toutes les lois », a déclaré Weafer, notant que cela devrait signifier que le président élu Joe Biden attendra peut-être de rencontrer les dirigeants de l’UE, en particulier en Allemagne et en France, pour décider avec quelle agressivité il veut pousser cela. «D’ici là, le gazoduc sera terminé et la nouvelle administration américaine devra soutenir de nouvelles sanctions – très susceptibles d’être introduites par les promoteurs originaux de la loi PEES – qui viseraient les utilisateurs de gaz, c’est-à-dire l’Allemagne en particulier », dit-il.

Il est prouvé que l’Allemagne repousse plus fort. Selon Weafer, les ministres à Berlin coordonneraient une réponse à la menace américaine avec Bruxelles et d’autres pays de l’UE. Les législateurs allemands se sont joints à des groupes industriels pour se plaindre que les autorités américaines outrepassaient leur autorité. Le lobby allemand de l’industrie du BDI s’est plaint de l’intervention des États-Unis, affirmant que cela « causera non seulement des dommages économiques considérables, mais sapera également la souveraineté de l’Allemagne et de l’Union européenne. »

En outre, l’État allemand de Mecklenburg-Vorpommern, où se termine le gazoduc, aurait décidé de créer une fiducie publique sous le contrôle du bureau du Premier ministre pour protéger les entreprises travaillant sur Nord Stream 2 contre les sanctions américaines.

En ce qui concerne la législation américaine sur les sanctions, il n’y a pas de calendrier fiable pour savoir quand et si des sanctions pourraient être imposées, a déclaré Yafimava. «La NDAA 2021 exige qu’une liste des entités sanctionnées soit préparée au plus tard 60 jours après la promulgation de la NDAA – elle n’a pas encore été promulguée mais pourrait le faire d’ici la fin de 2020 – et exige également sa révision tous les 90 jours par la suite; mais la NDAA exige également qu’une consultation ait lieu avec les États membres de l’UE, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni avant que des sanctions ne soient imposées », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il est possible qu’à la suite de cette consultation, les États-Unis décident de ne pas imposer des sanctions s’il juge les arguments européens contre les sanctions suffisamment convaincants et les conséquences de leur non-respect suffisamment graves.

«Ainsi, je ne considère pas vraiment la reprise des travaux de pose de canalisations dans la ZEE allemande et les travaux à venir dans la ZEE danoise comme« la course contre la montre »en ce qui concerne les sanctions, mais plutôt comme un effort concerté pour finaliser construction par tous les moyens disponibles, que des sanctions soient imposées ou non, ce qui suggère que même si des sanctions devaient être imposées, le travail se poursuivra jusqu’à ce qu’il soit terminé », a déclaré Yafimava à New Europe, notant que le calendrier d’achèvement dépend de nombreux facteurs – certains qui sont inconnus, mais il serait possible de terminer la construction à l’été 2021 et de commencer à faire couler du gaz pendant l’hiver 2021-2022.