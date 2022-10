Poser les points avec les Rockets – Shaw Local

L’équipe de football de la Northern Illinois University s’attendait à mieux que cela.

Les Huskies, qui étaient les favoris de la pré-saison pour remporter leur division dans le sondage des médias de pré-saison de football de la Mid-American Conference, sont 1-4 pour commencer l’année. Ils n’ont pas encore battu une équipe FBS et sont sur une séquence de quatre défaites depuis leur victoire 34-27 sur Eastern Illinois lors de l’ouverture de la saison.

Malheureusement pour NIU, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les champions en titre du MAC pourraient envisager un départ 0-2 en championnat.

Les Huskies se classent 118e (sur 131 équipes) en défense des points en accordant une moyenne de 35,6 points par match. Ils n’arrivent pas non plus à conclure les matchs, comme en témoigne leur double défaite de 44-38 contre Ball State la semaine dernière alors qu’ils menaient par une marge de 31-14 au milieu du troisième quart.

Cela n’aide pas non plus que les Huskies aient été battus cette année, y compris au quart-arrière où Rocky Lombardi a été blessé dans le match contre Vanderbilt et a été mis à l’écart lors des deux dernières sorties. Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de problèmes qui aident à expliquer ce départ 1-4.

Cela dit, j’ai en fait eu les résultats opposés avec ces aperçus de paris hebdomadaires. Nous sommes 4-1 lorsque nous parions sur les matchs de NIU, y compris en prenant les points avec Ball State lors de la victoire de retour de la semaine dernière. Et, pour être honnête, il est difficile de ne pas décolorer les Huskies à nouveau cette semaine.

Toledo est un favori de 5,5 points contre le nord de l’Illinois lors de la confrontation de samedi à Césars Sportsbook, qui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports. Le total est actuellement fixé à 60, donc les parieurs s’attendent à beaucoup de points.

Mes projections font de Tolède un favori de touché, donc je vais marquer les points dans ce match. Je ne serais pas surpris si nous voyions une performance de rebond des Huskies, qui semblent toujours jouer des matchs serrés. Après tout, il s’agit du match de retour de NIU et l’entraîneur-chef Thomas Hammock sera inscrit au Temple de la renommée de NIU.

Mais les Rockets (3-2, 1-0) mènent le MAC en attaque et en défense. Ils ont été élus pour terminer deuxième de cette division derrière les Huskies, c’est donc leur chance d’envoyer un message après une victoire de 38-17 sur Central Michigan.

Semblable à la semaine dernière quand j’ai parié contre NIU, ce n’est rien de personnel. Si je finis par me tromper et que les Huskies l’emportent, alors nos lecteurs seront contents. J’ai officiellement parié Toledo -4.5 (chez Circa Sportsbook) pour une transparence totale, mais je jouerais confortablement jusqu’à -6.

Le coup d’envoi est prévu à 14h30 au stade Huskie et sera disponible sur ESPN +.

Mon pari: Tolède -4.5 (-110)

Comment nos choix NIU se sont comportés en 2022

Semaine 1 contre Eastern Illinois : Plus de 53 points – Victoire

Semaine 2 à Tulsa : Northern Illinois +6 — Victoire

Semaine 3 contre Vanderbilt : Moins de 59,5 points — Défaite

Semaine 4 au Kentucky : Plus de 52,5 points — Gagner

Semaine 5 à Ball State : Ball State +4,5 – Victoire