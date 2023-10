Poser les bases d’une croissance basée sur les données et l’IA

Voici les principales conclusions de l’étude :

Les DSI doublent leurs investissements dans les données et l’IA. Face aux attentes croissantes du public, aux nouvelles pressions concurrentielles, à un contexte économique difficile et à une vitesse d’innovation sans précédent, les leaders technologiques ont besoin de leurs données et de leurs actifs d’IA pour assurer une croissance plus forte que jamais à leur entreprise. Elles investissent pour assurer cet avenir : toutes les organisations interrogées augmenteront leurs dépenses pour moderniser leur infrastructure de données et adopter l’IA au cours de l’année prochaine, et pour près de la moitié (46 %), l’augmentation dépassera 25 %.

La consolidation des données et des systèmes d’IA est une priorité. La prolifération des données et des systèmes d’IA est particulièrement importante dans les plus grandes organisations de l’enquête (celles dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 milliards de dollars). Parmi eux, 81 % exploitent au moins 10 de ces systèmes, et 28 % en utilisent plus de 20. Les dirigeants que nous avons interrogés visent à réduire leurs multiples systèmes, en connectant les données de toute l’entreprise sur des plates-formes unifiées pour briser les silos et permettre les initiatives d’IA. mettre à l’échelle.

La démocratisation de l’IA fait monter les enjeux en matière de gouvernance. Alors que les unités commerciales et leur personnel réclament à grands cris l’utilisation de l’IA générative, les dirigeants recherchent l’assurance que les cadres de gouvernance de la technologie peuvent fournir non seulement l’exactitude et l’intégrité des données nécessaires, mais également une confidentialité et une sécurité adéquates des données. C’est probablement la raison pour laquelle 60 % des personnes interrogées déclarent qu’un modèle de gouvernance unique pour les données et l’IA est « très important ».

Les dirigeants s’attendent à ce que l’adoption de l’IA soit transformatrice à court terme. Quatre-vingt pour cent des personnes interrogées s’attendent à ce que l’IA augmente l’efficacité de leur secteur d’activité d’au moins 25 % au cours des deux prochaines années. Un tiers estiment que le gain sera d’au moins 50 %.

À mesure que l’IA générative se répand, les approches flexibles sont privilégiées. Quatre-vingt-huit pour cent des organisations utilisent l’IA générative, un quart (26 %) y investissant et l’adoptant et 62 % l’expérimentant. La majorité (58 %) adoptent une approche hybride pour développer ces fonctionnalités, en utilisant les grands modèles linguistiques (LLM) des fournisseurs pour certains cas d’utilisation et en créant leurs propres modèles lorsque les exigences en matière de propriété IP, de confidentialité, de sécurité et de précision sont plus strictes.

Lakehouse est devenu l’architecture de données de choix à l’ère de l’IA générative. Près des trois quarts des organisations interrogées ont adopté une architecture Lakehouse, et presque toutes les autres prévoient de le faire au cours des trois prochaines années. Les personnes interrogées déclarent qu’elles ont besoin que leur architecture de données prenne en charge les charges de travail de données en continu pour l’analyse en temps réel (une capacité jugée « très importante » par 72 %), l’intégration facile des technologies émergentes (66 %) et le partage de données en direct entre plates-formes (64 %). %). Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des utilisateurs de Lakehouse déclarent que l’architecture les aide à atteindre leurs objectifs en matière de données et d’IA, et 74 % déclarent que l’aide est « significative ».

L’investissement dans les ressources humaines permettra de libérer davantage de valeur grâce aux données et à l’IA. Dans notre enquête, les lacunes en matière de talents et de compétences éclipsent les autres défis des organisations en matière de données et d’IA. Lorsqu’on leur demande dans quels domaines la stratégie de données de leur entreprise doit être améliorée, la plus grande partie des personnes interrogées (39 %) répondent qu’il faut investir dans les talents. La principale difficulté à laquelle ils sont confrontés avec leurs plateformes de données et d’IA, 40 % d’entre eux citant cela comme une préoccupation majeure, est la formation et le perfectionnement du personnel pour les utiliser.

Un rapport ultérieur examinera en détail les résultats de cette enquête, accompagnés d’informations issues d’entretiens supplémentaires avec des dirigeants de six secteurs : les services financiers, les soins de santé et les sciences de la vie, la vente au détail et les biens de consommation emballés, l’industrie manufacturière, les médias et le divertissement, et le gouvernement.

Téléchargez le rapport.

