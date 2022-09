Poser des questions sur les armes à feu dans les maisons où votre enfant joue

Nous pouvons tous réduire les risques de tirs involontaires.



Les armes à feu blessent et tuent ; c’est un simple fait. Et bien que la plupart des blessures et des décès par arme à feu soient le résultat d’une agression ou d’un suicide, des blessures non intentionnelles se produisent tout le temps, y compris chez les enfants et entre eux. Au cours de la période de six ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, il y a eu au moins 2 070 tirs accidentels par des enfants de moins de 18 ans, entraînant 765 décès et 1 366 blessés, selon Recherche et politique de Everytown.

Si vous êtes un parent – ou même si vous ne l’êtes pas – vous pouvez contribuer à réduire les risques de tir accidentel de plusieurs manières.

Pourquoi est-il important de parler de la sécurité des armes à feu avec les enfants ?

Les enfants sont naturellement curieux et les armes à feu sont omniprésentes dans les médias et les jeux vidéo que les enfants voient tout le temps. Beaucoup ne comprennent pas vraiment à quel point les armes à feu peuvent être dangereuses et la plupart ne savent pas comment savoir si une arme est chargée.

Selon le Centre de recherche Pew, trois Américains sur 10 possèdent une arme à feu et quatre sur 10 vivent dans un ménage qui en possède une. Il n’est donc pas surprenant que 34% des enfants aux États-Unis vivent dans une maison avec au moins une arme à feu. Bien qu’il soit recommandé de ranger les armes à feu sous clé, les munitions étant verrouillées séparément, moins de la moitié des familles américaines ayant à la fois des enfants et des armes à feu le font réellement.

Quelles mesures les parents peuvent-ils prendre concernant la sécurité des armes à feu ?

Si vous avez une arme à feu et que vous avez un enfant à la maison, veuillez enfermer l’arme et enfermer les munitions séparément. Et assurez-vous que votre enfant ne sait pas comment déverrouiller l’un ou les deux. Les enfants en savent plus que la plupart des adultes ne le réalisent.

Si votre enfant joue chez d’autres enfants, vous devez réfléchir et poser des questions sur la sécurité des armes à feu. Beaucoup de gens se sentent mal à l’aise de demander; ils craignent que demander puisse être perçu comme une atteinte à la vie privée ou comme un jugement. Mais ce n’est ni l’un ni l’autre. C’est une simple sécurité.

La meilleure façon de le faire est d’en faire une routine et de l’intégrer à d’autres questions que vous devriez poser avant d’envoyer votre enfant chez quelqu’un d’autre. Vous pourriez dire : « Hé, j’ai des questions que je pose toujours avant d’envoyer mon enfant quelque part, juste pour être en sécurité. » Ensuite, vous pourriez demander des choses comme :

“Qui sera à la maison avec eux, et comment gérez-vous la supervision ?”

« Avez-vous une piscine ? (Si oui, d’autres questions sur la sécurité et la supervision sont importantes.)

“Est-ce que quelqu’un fume?” (Ceci est particulièrement important si votre enfant souffre d’asthme ou d’autres problèmes respiratoires.)

“As-tu des animaux?” (Ceci est important pour les allergies, si votre enfant a peur des animaux et pour savoir s’il y a des animaux qui pourraient être agressifs.)

“Est-ce que quelqu’un a des allergies?” (Afin que votre enfant n’apporte pas d’aliments qui pourraient causer des problèmes.)

Il se peut que vous posiez d’autres questions en fonction de votre situation. En ce qui concerne les armes à feu, la question que vous devriez vous poser est la suivante :

« Avez-vous une arme non verrouillée chez vous ? »

Si la réponse est oui, vous avez des options. Vous pouvez soit leur demander de bien vouloir le verrouiller (et poser plus de questions sur la surveillance), soit si vous n’êtes pas sûr que la famille puisse ou veuille le verrouiller, dites : « Je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas pour envoyer mon enfant à votre domicile. Soyez pragmatique et agréable. S’il s’agit d’un rendez-vous de jeu, vous pouvez proposer de l’avoir chez vous ou d’emmener les enfants ailleurs, comme dans un parc local.

Ils peuvent être surpris ou offensés, bien sûr. Mais c’est un risque qui vaut la peine d’être pris pour protéger la sécurité de votre enfant, et peut-être même sa vie.